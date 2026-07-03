Công ty Giám định PNJ lên tiếng về vụ bắt nguyên Giám đốc trong vụ buôn lậu 28.000 viên kim cương

ANTD.VN - Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lab) vừa lên tiếng xung quanh thông tin nguyên Giám đốc Đặng Ngọc Thảo bị bắt trong vụ buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương.

Theo đó, P-Lab cho biết Công ty đã ghi nhận thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty, liên quan đến hành vi buôn lậu.

“Đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân, đang được cơ quan có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật. P-Lab tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan chức năng công bố. Công ty sẵn sàng phối hợp đầy đủ khi có yêu cầu” – P-Lap cho biết.

Đối tượng Đặng Ngọc Thảo

Doanh nghiệp này đồng thời khẳng định hoạt động kiểm định tại P-Lap vẫn được thực hiện theo đúng quy trình nghiệp vụ. Để bảo đảm vận hành liên tục, công ty đã triển khai phân công nhân sự điều hành phù hợp để mọi dịch vụ tiếp tục được cung cấp bình thường.

Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ (P-Lap) là công ty con của Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã đưa hơn 28.000 viên kim cương nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong vụ việc, Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974), trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM, Giám đốc Công ty P-Lap cũng bị bắt vì hành vi buôn lậu.

P-Lap là một trong những đơn vị giám định đá quý có uy tín tại thị trường Việt Nam. Với vai trò là Giám đốc, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của P-Lap. Đối tượng sau đó cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của P-Lap để bán cho khách hàng kiếm lời.

Theo cơ quan công an, đối tượng Đặng Ngọc Thảo đã câu kết với các đối tượng khác để mua các viên kim cương bị sai thông số so với giấy kiểm định GIA được nhập lậu với giá rẻ, sau đó với kiến thức chuyên môn của bản thân Thảo đã thực hiện mài mã số GIA được khắc trên viên kim cương và làm mới theo mã số của PNJ-LAP, cấp cho viên kim cương giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAP để bán cho khách hàng kiếm lời.