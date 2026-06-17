Mua camera an ninh cho gia đình ở đâu giá rẻ uy tín?

ANTD.VN -Nhu cầu lắp đặt camera an ninh cho gia đình ngày càng phổ biến, nhưng không ít người vẫn phân vân nên mua camera an ninh ở đâu vừa uy tín vừa có giá tốt.

Gợi ý địa chỉ mua camera an ninh uy tín

Nếu bạn đang tìm nơi mua camera giám sát chính hãng, CellphoneS là một trong những địa chỉ uy tín đáng cân nhắc. Tại đây, bạn có thể dễ dàng chọn mua camera an ninh từ nhiều thương hiệu lớn với mức giá cạnh tranh. Hệ thống còn có nhiều ưu đãi và hỗ trợ trả góp 0% lãi suất giúp việc mua sắm trở nên tiết kiệm hơn.

Mua camera giám sát tại CellphoneS

Bên cạnh đó, CellphoneS còn có chính sách bảo hành minh bạch cùng dịch vụ hỗ trợ khách hàng chu đáo. Đội ngũ tư vấn cũng giúp người mua dễ dàng chọn được mẫu camera phù hợp với nhu cầu thực tế. Nhờ đó, bạn có thể yên tâm hơn khi đầu tư thiết bị an ninh cho ngôi nhà của mình.

Các dòng camera an ninh chất lượng

Thị trường có đa dạng mẫu camera an ninh với nhiều tính năng và phân khúc giá. Chúng tôi gợi ý 3 thương hiệu camera nổi bật về chất lượng và độ phổ biến phù hợp cho nhu cầu gia đình:

Camera an ninh Imou

Imou là một trong những thương hiệu phổ biến dành cho người dùng đang tìm nơi mua camera an ninh chất lượng với mức giá khoảng 500.000–1.600.000 VNĐ. Điểm nổi bật của Imou là thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt, hỗ trợ quay quét 360 độ, đàm thoại 2 chiều và nhiều tính năng AI như phát hiện chuyển động hay con người.

Một vài mẫu camera nổi bật được nhiều người dùng quan tâm hiện nay như IPC-A32EP, IPC-A52 Pro hay IPC-S7XP. Các sản phẩm này đều cho chất lượng hình ảnh Full HD đến 2K, đáp ứng tốt nhu cầu giám sát gia đình. Nhờ mức giá hợp lý và tính năng đa dạng, Imou là lựa chọn phù hợp cho người dùng phổ thông.

Camera an ninh Ezviz

Ezviz được nhiều người dùng lựa chọn khi muốn mua camera an ninh có thiết kế hiện đại và dễ sử dụng. Các sản phẩm của hãng thường có mức giá khoảng 500.000-2.000.000 VNĐ, nổi bật với khả năng ghi hình Full HD đến 2K, kết nối ổn định qua ứng dụng EZVIZ và hỗ trợ nhiều tính năng giám sát thông minh.

Một số dòng nổi bật hiện nay có thể kể đến như Outdoor Camera CW300 hay Outdoor Camera AW200. Các dòng camera này được đánh giá cao nhờ khả năng quan sát ngoài trời ổn định, kháng nước tốt và hình ảnh sắc nét phù hợp cho nhu cầu giám sát gia đình bạn.

Camera an ninh Ezviz

Nếu bạn đang tìm một thương hiệu ổn định để mua camera an ninh cho gia đình thì Ezviz là cái tên khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Các mẫu camera an ninh Ezviz được đánh giá cao nhờ hình ảnh rõ nét, hỗ trợ theo dõi từ xa tiện lợi và khả năng hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện.

Hiện nay, camera Ezviz được bán với mức giá dao động khoảng 400.000-1.600.000 VNĐ tùy model và tính năng. Một số sản phẩm nổi bật như H1C, H7C, H9C đều sở hữu khả năng quay quét linh hoạt, phát hiện chuyển động phù hợp cho cả không gian trong nhà lẫn ngoài trời.

Tiêu chí lựa chọn lựa chọn camera cho gia đình

Khi chọn mua camera cho gia đình, người dùng nên xem xét nhiều tiêu chí khác nhau để tìm được sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Dưới đây là một số tiêu chí chọn mua camera giám sát chất lượng mà bạn có thể tham khảo:

● Chất lượng hình ảnh: Nên ưu tiên camera có độ phân giải Full HD hoặc 2K để hình ảnh hiển thị rõ nét hơn.

● Khả năng quan sát ban đêm: Camera hỗ trợ hồng ngoại hoặc ghi hình màu ban đêm sẽ giúp theo dõi hiệu quả trong điều kiện thiếu sáng.

● Góc quay rộng: Các dòng camera quay quét 360 độ giúp hạn chế điểm mù và tăng khả năng bao quát không gian.

● Tính năng thông minh: Camera có phát hiện chuyển động và cảnh báo qua điện thoại sẽ giúp người dùng theo dõi thuận tiện hơn.

● Lưu trữ và kết nối: Ưu tiên các mẫu camera hỗ trợ thẻ nhớ, lưu trữ đám mây và có khả năng kết nối WiFi ổn định để sử dụng thuận tiện hơn.

Tiêu chí mua camera giám sát

Nếu bạn muốn lựa chọn đa dạng mẫu camera chất lượng với mức giá tốt, hãy đến CellphoneS để được tư vấn chi tiết.