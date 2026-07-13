Giảm sâu, VN-Index suýt mất mốc 1.800 điểm

ANTD.VN - Thị trường chứng khoán hôm nay chứng kiến nhịp giảm sâu, VN-Index có thời điểm mất gần 46 điểm trước khi thu hẹp đà giảm, lấy lại mốc 1.800 điểm vào cuối phiên.

Thị trường vừa trải qua tuần giảm thứ hai liên tiếp, chỉ số VN-Index giảm hơn 1,8% trong tuần trước, kết thúc tuần trên 1.828 điểm. Thanh khoản tiếp tục duy trì ở mức thấp cho thấy dòng tiền vẫn chưa sẵn sàng nhập cuộc. Độ rộng thị trường phân hóa và áp lực chốt lời đã xuất hiện tại nhiều nhóm cổ phiếu.

Mở cửa phiên giao dịch đầu tuần (13/7), sau ít phút giao dịch trên tham chiếu, chỉ số nhanh chóng bị kéo lùi khi bước vào phiên khớp lệnh liên tục, với áp lực bán luôn chực chờ và ngày càng gia tăng. Bảng điện tử tràn ngập sắc đỏ với số mã giảm gấp nhiều lần mã tăng.

Càng về cuối phiên sáng, áp lực bán càng mạnh hơn khiến các mã lớn bé đua nhau giảm sâu, chỉ số VN-Index có thời điểm “thủng” ngưỡng tâm lý mạnh 1.800 điểm.

Thị trường chứng khoán giao dịch tiêu cực phiên đầu tuần

Tạm dừng nghỉ trưa, sàn HOSE có 255 mã giảm, gấp gần 5 lần số mã tăng (53 mã), VN-Index giảm 26,83 điểm (-1,47%), xuống 1.801,51 điểm.

Sàn HNX cũng có tới 87 mã giảm và chỉ 25 mã tăng, HNX-Index giảm 9,57 điểm (-3,15%) xuống 294,19 điểm. UPCoM-Index giảm 0,92 điểm (-0,72%) xuống 127,41 điểm.

Phiên chiều, một lần nữa áp lực bán ồ ạt đã kéo VN-Index có thời điểm giảm tới gần 46 điểm về sát vùng 1.781 điểm. Tại đây, lực cầu bắt đáy yếu ớt được tung ra đã giúp các mã cổ phiếu thu hẹp đà giảm, VN-Index thành công giữ được mốc 1.800 điểm.

Nhóm VN30 ghi nhận tới 27 mã giảm; duy chỉ có 2 cổ phiếu dòng dầu khí là GAS, BSR và cổ phiếu VPL tăng nhẹ. VN30-Index hôm nay giảm sâu gần 31 điểm (-1,57%) xuống 1.939,84 điểm.

Trên toàn sàn HOSE hôm nay số mã giảm lên tới 271 mã, trong khi chỉ còn 52 mã tăng. Đáng chú ý, cổ phiếu GIL của Gilimex bị bán tháo sau thông tin tiêu cực khi Tòa án Liên bang Khu vực Nam New York (Mỹ) bác toàn bộ đơn kiện của doanh nghiệp này. Đồng thời, Tòa cho phép Amazon yêu cầu Gilimex hoàn trả các khoản phí luật sư và chi phí tố tụng phát sinh trong quá trình điều tra, chứng minh hành vi gian lận.

Chốt phiên, GIL giảm sàn 6,9% xuống mức giá sàn 9.910 đồng/CP với khối lượng dư bán sàn hơn 1,9 triệu đơn vị.

PNJ mặc dù được nhiều lãnh đạo mua gom nhưng phiên hôm nay vẫn chưa thoát khỏi diễn biến tiêu cực. Cổ phiếu này tiếp tục giảm 5,9%, về còn 43.850 đồng/cổ phiếu.

Kết phiên giao dịch, VN-Index giảm 27,80 điểm (-1,52%) xuống 1.800,54 điểm. Thanh khoản ở mức gần 850 triệu đơn vị, giá trị giao dịch hơn 21.803 tỷ đồng. Khối ngoại bán ròng 258 tỷ đồng trên sàn này.

HNX-Index cũng giảm sâu 11,86 điểm (3,9%)xuống 291,9 điểm với 111 mã giảm, 34 mã tăng. Khối lượng giao dịch hơn 97 triệu đơn vị, giá trị 1.774 tỷ đồng. Khối ngoại mua ròng nhẹ 3,5 tỷ đồng.

Trên UPCoM hôm nay cũng có 148 mã giảm, 82 mã tăng. UPCoM-Index giảm 1,84 điểm (-1,43%) xuống 126,49 điểm. Khối lượng giao dịch đạt 32,4 triệu đơn vị, giá trị 397 tỷ đồng.