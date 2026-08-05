Kịp thời giải cứu nam thanh niên bị nhiều tấm đá đè lên người

ANTD.VN - Nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động khiến một người bị mắc kẹt giữa nhiều tấm đá nặng tại khu tập kết vật liệu xây dựng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 22 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã nhanh chóng điều động lực lượng đến hiện trường, triển khai các biện pháp cứu nạn chuyên sâu, kịp thời đưa nạn nhân ra ngoài an toàn.

Cán bộ, chiến sỹ Đội CC&CNCH khu vực số 22 tiếp cận và sử dụng các phương tiện, thiết bị được trang bị triển khai đội hình cứu người bị nạn

Khoảng 18h52 ngày 4-8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 22 nhận được tin báo từ người dân về việc có một người bị nhiều tấm đá granite đè lên người tại một khu tập kết vật liệu xây dựng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã xin lệnh Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, điều động 3 xe chuyên dụng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 19h cùng ngày, xe chữa cháy đầu tiên có mặt tại hiện trường. Qua công tác trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân bị mắc kẹt giữa nhiều tấm đá granite có kích thước lớn, trọng lượng nặng, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt đổ, gây mất an toàn cho người bị nạn cũng như lực lượng làm nhiệm vụ.

Trước tình huống khẩn cấp, chỉ huy cứu nạn đã nhanh chóng triển khai đội hình cứu hộ, sử dụng túi nâng khí nén kết hợp hệ thống thanh chống thủy lực để từng bước nâng, cố định các tấm đá, tạo khoảng trống an toàn tiếp cận nạn nhân. Quá trình triển khai được thực hiện hết sức thận trọng, bảo đảm không làm dịch chuyển các khối đá gây nguy hiểm.

Nạn nhân được giải cứu và đưa đến cơ sở ý tế

Sau hơn một giờ khẩn trương cứu hộ, đến khoảng 20h05 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã giải cứu thành công nạn nhân, đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm trong sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tại hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là anh L.P.N. (sinh năm 1997, trú tại thôn Phù Mã, xã Sóc Sơn, thành phố Hà Nội). Qua kiểm tra ban đầu, nạn nhân bị chấn thương ở chân trái và vai trái. Sau khi được sơ cứu tại chỗ, nạn nhân được lực lượng y tế nhanh chóng chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Việc tổ chức cứu nạn kịp thời, đúng phương án cùng sự phối hợp nhịp nhàng của cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 22 đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho nạn nhân, hạn chế thấp nhất hậu quả của vụ tai nạn.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.