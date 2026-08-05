Gặp mặt thân mật hội cựu CAND phường Bạch Mai

Dự buổi gặp mặt có Ban chỉ huy Công an phường và hơn 400 thành viên Hội cựu CAND phường Bạch Mai.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường Bạch Mai nhấn mạnh: Trưởng thành trong lực lượng vũ trang nhân dân, các cựu CAND khi về hưu vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng CAND, của người Đảng viên gương mẫu và luôn mong muốn được mang sức lực, trí tuệ, kinh nghiệm công tác của mình góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, tham gia vào các phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc, bảo vệ trật tự, an toàn xã hội tại địa bàn cơ sở.

Ngày 16/7/2026, UBND phường Bạch Mai ra Quyết định về việc thành lập hội cựu CAND phường Bạch Mai. Đồng chí Thượng tá Nguyễn Văn Trung, sinh năm 1958, Trưởng ban vận động thành lập Hội, chi hội Trưởng chi hội cựu CAND phường Bạch Mai giữ chức danh Chủ tịch Hội. Thành công của Đại hội đã mở ra một trang mới trong tổ chức hoạt động của Hội cựu CAND phường Bạch Mai. Nhân dịp kỷ niệm “81 năm ngày cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9”; “81 năm ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân” và “21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” để chúc mừng thành công của Đại hội, Công an phường phối hợp với Hội cựu CAND phường Bạch Mai tổ chức buổi gặp mặt thân mật, thể hiện sự quan tâm, ủng hộ và giúp đỡ vô cùng to lớn đối với Hội cựu CAND phường Bạch Mai.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng, thân tình, là nguồn động viên to lớn với các cựu CAND phường Bạch Mai, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, giữ vững tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và ý chí của người chiến sĩ Công an cách mạng; luôn là lực lượng nòng cốt, gương mẫu trong các phong trào của địa phương; đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển an ninh, an toàn, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.