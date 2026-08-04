ANTD.VN - Ngày 4-8 tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thanh niên Khuyết tật Việt Nam, cùng đối tác giới thiệu chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026.

Anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, anh Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết chương trình "Tỏa sáng Nghị lực Việt" năm nay tiếp tục được tổ chức với nhiều nội dung đổi mới, thiết thực và có chiều sâu hơn; từ hoạt động tuyên dương sang đồng hành toàn diện với thanh niên khuyết tật.

Bên cạnh việc tôn vinh các tấm gương tiêu biểu, chương trình sẽ triển khai các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số, lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng.

Đặc biệt, lần đầu tiên chương trình sẽ tổ chức Ngày hội "Tỏa sáng Nghị lực Việt", tạo không gian kết nối, học hỏi, trải nghiệm và phát triển dành cho thanh niên khuyết tật, tạo cơ hội cho họ phát huy năng lực, tự tin lập thân, lập nghiệp và đóng góp nhiều hơn cho xã hội.

Theo Ban Tổ chức, trong chương trình đồng hành “Thanh niên khuyết tật Việt Nam khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”, 4 dự án, ý tưởng xuất sắc nhất sẽ được trao gói hỗ trợ gồm tiền mặt, hiện vật, tư vấn chuyên môn, kết nối đầu tư cho sản phẩm… với mức hỗ trợ 50 triệu đồng tiền mặt cho mỗi dự án.

Chương trình còn có các khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bán hàng online hoàn toàn miễn phí dành cho thanh niên khuyết tật.

Khởi động chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" năm 2026

Chương trình đồng hành “Sắc màu nghị lực” lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng của các gương "Tỏa sáng Nghị lực Việt" qua chuỗi video và podcast trên các nền tảng mạng xã hội. Bên cạnh đó, tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thanh niên khuyết tật” trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc và hoạt động cộng đồng.

Điểm nhấn mới nổi bật chương trình năm nay là ngày hội “Tỏa sáng Nghị lực Việt”. Ngày hội dự kiến diễn ra trong hai ngày (18 – 19/9) tại Hà Nội, với nhiều hoạt động, như triển lãm giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên khuyết tật; tư vấn việc làm, tư vấn khởi nghiệp và chuyển đổi số; tọa đàm chuyên đề “Hỗ trợ thanh niên khuyết tật khởi nghiệp trong kỷ nguyên số”; cuộc thi tìm kiếm Thanh niên khuyết tật truyền cảm hứng với chủ đề “Sắc màu Nghị lực”. Cùng các hoạt động trải nghiệm thực tế đồng hành với người khuyết tật; chương trình tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí và trao tặng quà ý nghĩa cũng sẽ được tổ chức.

Trong khuôn khổ ngày hội, sẽ diễn ra chương trình tuyên dương gương “Toả sáng Nghị lực Việt” năm 2026. Ban Tổ chức dự kiến tuyên dương 25 gương tiêu biểu (độ tuổi không quá 35) vượt khó, vươn lên gặt hái thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật, nghệ thuật… và có nhiều cống hiến được xã hội ghi nhận cho cộng đồng người khuyết tật Việt Nam.