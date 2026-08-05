Hà Nội có quy mô nguồn vốn khu vực doanh nghiệp lớn nhất cả nước

ANTD.VN - Hà Nội tiếp tục là địa phương có quy mô nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp lớn nhất cả nước, chiếm 21,3% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp cả nước, khẳng định vị thế là trung tâm tập trung nguồn lực tài chính lớn nhất của nền kinh tế.

Hà Nội là một trong địa phương có khối lượng điều tra lớn nhất cả nước khi tiến hành thu thập thông tin từ hơn có 538.963 đơn vị, bao gồm trên 500.000 đơn vị kinh tế với hơn 360.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh cá thể. Số lượng lao động trong các đơn vị điều tra là 3.511,3 người.

Mục tiêu đưa Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, tài chính hàng đầu khu vực

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết và công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Nguyễn Xuân Lưu cho biết, cuộc Tổng điều tra năm 2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết quả của cuộc Tổng điều tra phác họa nên bức tranh toàn cảnh, rõ nét, phản ánh thực trạng nền kinh tế - xã hội của TP, là cơ sở để đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời cũng là căn cứ để xây dựng kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của TP Hà Nội trong những năm tiếp theo.

Bộ dữ liệu quy mô lớn sẽ là cơ sở khoa học để TP Hà Nội quy hoạch không gian phát triển mới, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, hoàn thiện hạ tầng số và nâng cao năng lực quản trị đô thị hiện đại. Đây cũng là bước đệm quan trọng giúp TP hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu. (Ảnh: Hanoi.gov.vn)

Giá trị lớn nhất của Tổng điều tra kinh tế năm 2026 không chỉ dừng lại ở những con số thống kê, mà nằm ở khả năng phân tích, chuyển hóa dữ liệu thành các chính sách phát triển thực tiễn.

Phó Chủ tịch đề nghị, trên cơ sở số liệu chính thức của Tổng điều tra kinh tế năm 2026, cơ quan Thống kê tiếp tục tập trung biên soạn và phổ biến các sản phẩm phân tích chuyên đề chuyên sâu về kết quả của cuộc Tổng điều tra 2026 để phục vụ cho nghiên cứu, phân tích, xây dựng kế hoạch của các cấp, các ngành TP.

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2026 diễn ra trong thời điểm đặc biệt khi TP Hà Nội cùng với cả nước vừa hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính, mở rộng địa giới và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Hà Nội chiếm 19,2% tổng số doanh nghiệp của cả nước

Theo kết quả điều tra, đến cuối năm 2025, trên địa bàn TP Hà Nội có 164.783 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 19,2% tổng số doanh nghiệp của cả nước. Hà Nội vẫn là một trong hai địa phương có quy mô doanh nghiệp lớn nhất cả nước, và đứng đầu khu vực phía Bắc.

Tổng nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp đạt 17,6 triệu tỷ đồng, tăng 9,4% so với năm 2024 và tăng 68,2% so với năm 2020. Hà Nội tiếp tục là địa phương có quy mô nguồn vốn của khu vực doanh nghiệp lớn nhất cả nước, chiếm 21,3% tổng nguồn vốn của doanh nghiệp cả nước.

Nguồn vốn bình quân đạt 106,8 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 47,8% so với năm 2020.

Không chỉ quy mô vốn, quy mô sử dụng lao động tiếp tục mở rộng, đến năm 2025, khu vực doanh nghiệp Hà Nội sử dụng 2,77 triệu lao động, tăng 7,0% so với năm 2024 và tăng 23,8% so với năm 2020.

Hà Nội vẫn là một trong hai địa phương có quy mô doanh nghiệp lớn nhất cả nước và đứng đầu khu vực phía Bắc. (Ảnh minh họa Internet)

Quy mô hoạt động sản xuất, kinh doanh tiếp tục được mở rộng, thể hiện qua mức tăng trưởng tích cực về doanh thu của khu vực doanh nghiệp. Năm 2025, doanh thu thuần của khu vực doanh nghiệp đạt 8,32 triệu tỷ đồng, tăng 15,7% so với năm 2024 và tăng 70,4% so với năm 2020, chiếm 18,4% tổng doanh thu của khu vực doanh nghiệp cả nước. Doanh thu bình quân đạt 50,5 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 49,8% so với năm 2020.

Theo ngành kinh tế, khu vực dịch vụ ngày càng khẳng định vai trò chủ đạo trong cơ cấu doanh nghiệp của Hà Nội. Năm 2025, khu vực này có 128.079 doanh nghiệp, chiếm 77,7% tổng số doanh nghiệp của Thành phố; sử dụng 1,82 triệu lao động, chiếm 65,5% lao động khu vực doanh nghiệp; huy động 14,76 triệu tỷ đồng nguồn vốn, chiếm 83,8% tổng nguồn vốn và tạo ra 6,15 triệu tỷ đồng doanh thu, chiếm 73,9% tổng doanh thu của khu vực doanh nghiệp.

Khu vực công nghiệp và xây dựng có 36.318 doanh nghiệp, chiếm 22,1% tổng số doanh nghiệp; sử dụng 949,3 nghìn lao động, chiếm 34,2% lao động khu vực doanh nghiệp; Huy động 2,82 triệu tỷ đồng nguồn vốn, chiếm 16,0% tổng nguồn vốn và tạo ra 2,16 triệu tỷ đồng doanh thu, chiếm 26,0% tổng doanh thu của toàn khu vực doanh nghiệp.

Mặc dù chỉ chiếm khoảng 22,0% tổng số doanh nghiệp, khu vực công nghiệp và xây dựng tạo ra khoảng 26,0% tổng doanh thu của toàn bộ khu vực doanh nghiệp, phản ánh năng lực sản xuất và tạo giá trị cao hơn so với tỷ trọng doanh nghiệp.

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có 386 doanh nghiệp, chỉ chiếm 0,2% tổng số doanh nghiệp; sử dụng 7,0 nghìn lao động, chiếm 0,3% lao động khu vực doanh nghiệp; huy động 25,5 nghìn tỷ đồng nguồn vốn, chiếm 0,2% tổng nguồn vốn và tạo ra 11,3 nghìn tỷ đồng doanh thu, chiếm 0,1% tổng doanh thu của khu vực doanh nghiệp.

Tổng thể, cơ cấu doanh nghiệp theo ngành kinh tế phù hợp với định hướng phát triển của Hà Nội theo mô hình đô thị dịch vụ hiện đại. Cơ cấu này tạo nền tảng để Hà Nội phát huy lợi thế của một trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo hàng đầu của cả nước.