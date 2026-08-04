Vi phạm về kê khai giá thuốc thiết yếu, Dược phẩm Nam Hà và 3 doanh nghiệp bị xử phạt

ANTD.VN - Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa ban hành liên tiếp 4 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty dược do vi phạm quy định về kê khai giá thuốc thiết yếu.

Không thực hiện kê khai giá đối với thuốc thiết yếu Pelovime, Dược phẩm Nam Hà bị xử phạt 25 triệu đồng

Ngày 8/4, Cục Quản lý Dược đã thông tin về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 4 công ty dược do vi phạm quy định về kê khai giá thuốc thiết yếu.

Cụ thể, Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà (phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt vì không thực hiện kê khai giá đối với thuốc thiết yếu Pelovime số đăng ký 893114812824.

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp) bị xử phạt vì không thực hiện kê khai giá hoặc kê khai không đúng giá bán đối với 6 mặt hàng thuốc thiết yếu gồm: Ciprofloxacin 500mg, số đăng ký VD23894-15;

Dosulvon 8mg, số đăng ký 893100405624 (VD-32266-19); Amoxicillin 500mg, số đăng ký 893110910524 (VD-22625-15); Thuốc Cefalexin 500mg Caps, số đăng ký 893110050400 (VD-22305-15);

Thuốc Dochicin 1mg, số đăng ký 893115214825 (VD-34854-20); Thuốc Ofloxacin 200mg, số đăng ký 893115083700 (VD-33037-19).

Tương tự, Công ty Cổ phần Dược phẩm Minh Dân (phường Thành Nam, tỉnh Ninh Bình) bị xử phạt do kê khai không đúng giá bán đối với thuốc thiết yếu Cotrimoxazol 800/160 số đăng ký 893110218600 (VD-34201-20).

Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) cũng bị xử phạt do không thực hiện kê khai giá đối với 6 thuốc thiết yếu gồm: Agifamcin 300, số đăng ký 893110053423; Agi-cotrim F, số đăng ký 893110429224; Agicipro, số đăng ký 893115380124; FUCAGI, số đăng ký 893100431024; Goutcolcin, số đăng ký 893115430624; Agi-Ery 500, số đăng ký 893110310624).

Mức phạt tiền áp dụng đối với mỗi doanh nghiệp là 25 triệu đồng.

Theo các quyết định xử phạt, các doanh nghiệp phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định trong thời hạn quy định. Nếu quá thời hạn mà không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.