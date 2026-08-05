Giải cứu an toàn 2 người mắc kẹt trong vụ cháy trên phố Nguyễn Thái Học

ANTD.VN - Khoảng 19h54 ngày 4-8, Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 - Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà số 98 Nguyễn Thái Học, phường Ba Đình. Theo thông tin ban đầu, bên trong căn nhà có 2 người mắc kẹt tại tầng 3.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 8 và khu vực số 10 thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, cùng 3 xe chữa cháy, 1 xe thang và hơn 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương trinh sát, triển khai đồng thời các mũi cứu người và chữa cháy. Qua xác định có 2 người đang mắc kẹt trên tầng 3, các cán bộ, chiến sĩ liên tục hướng dẫn nạn nhân sử dụng khăn ướt che kín đường hô hấp, di chuyển ra khu vực ban công để tránh khói, chờ lực lượng cứu hộ tiếp cận.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đưa các nạn nhân mắc kẹt xuống dưới an toàn

Song song với đó, các tổ công tác sử dụng bình thở và trang thiết bị chuyên dụng tiếp cận từ bên trong công trình để tìm kiếm, cứu người; đồng thời triển khai các lăng phun từ nhiều hướng, khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã đưa cả 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Đến khoảng 20h18 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn, bảo vệ được phần lớn công trình và nhiều nhà dân liền kề.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động nâng cao kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy; cài đặt ứng dụng báo cháy 114 để kịp thời thông tin khi xảy ra sự cố; đồng thời trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm và các phương tiện chữa cháy ban đầu theo hướng dẫn của Bộ Công an, đặc biệt đối với nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà ống và nhà nhiều tầng. Việc phát hiện sớm, báo cháy kịp thời và xử lý đúng cách ngay từ những phút đầu có ý nghĩa quyết định trong việc hạn chế thiệt hại về người và tài sản khi xảy ra hỏa hoạn.