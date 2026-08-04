Huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy cho lực lượng bán chuyên trách tại cơ sở

Thiếu tá Phạm Mạnh Tuấn - Phó đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực số 12 phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15-5-2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ năm 2024, ngày 1-8, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an thành phố Hà Nội đã chủ trì, phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng tổ chức lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH kết hợp hoạt động trải nghiệm thực hành cho người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH tại các cơ sở trên địa bàn. Chương trình thu hút đông đảo đại diện các cơ sở tham gia với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm.

Các học viên tham gia huấn luyện an toàn PCCC và CNCH

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 20 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH tại các cơ sở có dưới 20 lao động thường xuyên là đối tượng bắt buộc phải được huấn luyện nghiệp vụ và cấp chứng nhận theo quy định. Việc tổ chức lớp huấn luyện không chỉ bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lực lượng PCCC cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hướng dẫn sử dụng phương tiện

Trong chương trình, các học viên được phổ biến những quy định mới của pháp luật về PCCC&CNCH; trách nhiệm của lực lượng PCCC cơ sở; kiến thức phòng ngừa cháy, nổ trong sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt; đồng thời được hướng dẫn quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy ban đầu. Song song với phần lý thuyết, học viên trực tiếp thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay, triển khai lăng, vòi chữa cháy, thực hành kỹ năng thoát nạn, cứu người, sơ cấp cứu ban đầu và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố thường gặp. Các nội dung thực hành được xây dựng sát với điều kiện thực tế tại cơ sở, giúp học viên nâng cao khả năng phối hợp và xử lý tình huống khẩn cấp một cách chủ động, hiệu quả.

Huấn luyện có kết hợp với thực hành và trải nghiệm PCCC

Quá trình huấn luyện diễn ra nghiêm túc, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và trang thiết bị. Thông qua lớp tập huấn, các học viên được củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm trong công tác bảo đảm an toàn PCCC&CNCH tại nơi làm việc. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm phát huy hiệu quả phương châm "4 tại chỗ", nâng cao năng lực tự phòng ngừa, tự quản lý và xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, nhất là trong giai đoạn cao điểm mùa hè nắng nóng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra cháy, nổ.