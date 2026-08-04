Phát động Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam 2026

ANTD.VN - Ngày 4/8, Giải báo chí toàn quốc tôn vinh tác phẩm xuất sắc về giáo dục, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển ngành Giáo dục Việt Nam năm 2026 chính thức được phát động.

Ngày 4-8, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị thường trực chính thức được phát động.

Đây là giải thường niên được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc viết về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân tiêu biểu đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Qua đó, tiếp tục tuyên truyền, lan tỏa những kết quả, thành tựu nổi bật của ngành Giáo dục; phản ánh sinh động các mô hình hay, cách làm sáng tạo, những tấm gương nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, học sinh, sinh viên tiêu biểu; phát hiện, cổ vũ các sáng kiến, giải pháp đổi mới có hiệu quả, góp phần thực hiện thành công các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn mới.



Đồng thời, Giải tạo điều kiện để đội ngũ những người làm báo trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí về giáo dục, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội, khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chung sức xây dựng nền giáo dục Việt Nam phát triển toàn diện, hiện đại, hội nhập quốc tế và đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ban tổ chức mong muốn có nhiều tác phẩm góc nhìn đa chiều, những đề xuất, hiến kế xác đáng từ báo chí.

Ông Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó trưởng Ban tổ chức Giải chia sẻ, Giải Báo chí toàn quốc "Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam" không chỉ là hoạt động tôn vinh các tác phẩm báo chí xuất sắc viết về giáo dục mà còn là diễn đàn để ghi nhận sự đồng hành, trách nhiệm và tâm huyết của đội ngũ những người làm báo đối với sự nghiệp "trồng người".

“Thông qua Giải, chúng tôi mong muốn tiếp tục lan tỏa những thành tựu của ngành Giáo dục; tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu; phát hiện và nhân lên những câu chuyện đẹp, những sáng kiến đổi mới, những tấm gương tận tụy cống hiến vì học sinh, vì sự phát triển của đất nước...

Những góc nhìn đa chiều, những đề xuất, hiến kế xác đáng từ báo chí không chỉ góp phần tạo đồng thuận xã hội mà còn là nguồn thông tin thực tiễn quý báu để các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế, chính sách, từ đó nâng cao chất lượng, hiệu quả của sự nghiệp GD&ĐT”, ông Nguyễn Đức Lợi bày tỏ.

Giải dành cho các tác phẩm báo chí được đăng tải trên các loại hình báo chí được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép, phát hành trong nước và ở nước ngoài; thời gian đăng, phát từ ngày 05/9/2025 đến hết ngày 04/9/2026, bao gồm các loại hình: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình với các thể loại: tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, ký sự, điều tra, phim tài liệu, các chương trình phát thanh, truyền hình.

Theo Ban tổ chức, giải không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài. Không xét các tác phẩm mang tính hư cấu (như thơ, tiểu phẩm, truyện ngắn, câu chuyện văn nghệ, phim truyện, kịch truyền thanh...).

Giải năm nay có cơ cấu giải thưởng cho mỗi loại hình gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và nhiều giải Khuyến khích. Cuộc thi sẽ lựa chọn 1 giải đặc biệt với trị giá tiền mặt 60 triệu đồng. Đặc biệt, nhân vật tiêu biểu trong tác phẩm được giải được nhận phần quà trị giá 10 triệu đồng.