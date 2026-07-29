Giải cứu 3 người mắc kẹt trong đám cháy giả định

ANTD.VN - Ngày 29-7-2026, Đội CC&CNCH khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, CATP Hà Nội phối hợp với Công ty cổ phần dâu tằm tơ và dệt may Mỹ Đức và các cơ sở, doanh nghiệp thuê mặt bằng kinh doanh sản xuất tổ chức chương trình diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ huy động nhiều lực lượng.

Tình huống giả định, xảy ra cháy tại khu vực dây chuyền dệt may khăn mặt có diện tích khoảng 1000m2 công ty cổ phần dâu tằm tơ và dệt may Mỹ Đức. Tại khu vực xảy ra cháy có nhiều công nhân mắc kẹt bên trong cùng nhiều máy móc, vật liệu dễ cháy như vải, sợi, bao bì, hàng hoá.

Khi cháy xảy ra lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đã nhanh chóng triển khai các hoạt động đồng bộ như báo động cháy, ngắt điện khu vực xảy ra cháy, di chuyển cứu người, cứu tài sản, sử dụng bình chữa cháy xách tay, hệ thống chữa cháy vách tường, tổ chức chữa cháy ban đầu, đồng thời gọi điện thoại báo cháy tới lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở hướng dẫn công nhân di chuyển thoát nạn

Lực lượng PCCC&CNCH cơ sở sử dụng bình chữa cháy xách tay tổ chức chữa cháy ban đầu

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức tìm kiếm giải cứu người bị nạn.

Ngọn lửa phát triển mạnh, tốc độ cháy lan nhanh, nhiều người bị nạn mắc kẹt bên trong. Nhận được tin báo cháy tại cơ sở, Đội CC&CNCH khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường, triển khai đồng bộ các hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Các mũi chữa cháy đã tiến hành tìm kiếm và giải cứu thành công 3 người bị nạn mắc kẹt trong xưởng; triển khai các đội hình chữa cháy hiệu quả và tiến hành dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH triển khai sử dụng lăng công suất lớn tấn công dập tắt đám cháy

Thông qua buổi thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã nâng cao kiến thức, kỹ năng PCCC&CNCH, khả năng xử lý các tình huống cháy, nổ cho cán bộ, nhân viên công ty; nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ chiến sỹ lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.