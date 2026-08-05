Người đàn ông hôn mê được vợ đưa vượt hơn 1.000 km từ Lào về Bệnh viện Bạch Mai giành giật sự sống

ANTD.VN - Khi anh Nguyễn Hoàng Phương rơi vào tình trạng hôn mê vì chảy máu lớn ở tiểu não, vợ anh đã quyết định đưa chồng vượt hơn 1.000 km từ Lào về Bệnh viện Bạch Mai với chút hy vọng mong manh…

Bệnh nhân được vận chuyển bằng ô tô, vượt hơn 1.000 km từ Lào về Bệnh viện Bạch Mai

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, anh Nguyễn Hoàng Phương (40 tuổi, quê Quảng Ninh) là giáo viên dạy tiếng Việt và phiên dịch tại Vientiane (Lào).

Cuối tháng 12-2025, anh đột ngột xuất hiện cơn đau đầu dữ dội kèm nôn liên tục, được đưa đến lần lượt hai bệnh viện tư nhân tại Lào để cấp cứu. Kết quả chụp cắt lớp cho thấy một ổ chảy máu lớn ở tiểu não, khối máu tụ chèn ép trực tiếp vào thân não và bít đường lưu thông dịch não tủy, gây giãn não thất cấp. Tri giác của anh Phương xấu đi từng giờ.

Bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Quân đội 103 (Lào). Sau hai ngày điều trị nội khoa, tình trạng của anh tiếp tục diễn biến nặng hơn, rơi vào hôn mê sâu.

Các bác sĩ khi đó đều đưa ra tiên lượng rất dè dặt. Quãng đường từ Lào về Việt Nam chủ yếu là đèo dốc, việc rung lắc và thay đổi độ cao có thể khiến huyết áp, áp lực nội sọ dao động mạnh, làm chảy máu tái phát hoặc gây tụt hạnh nhân tiểu não qua lỗ chẩm, đe dọa tính mạng. Người bệnh có nguy cơ không qua khỏi ngay trong quá trình vận chuyển.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch, các bác sĩ đã chạy đua từng phút để giành giật sự sống

Với hy vọng mong manh còn sót lại, vợ anh đã ra quyết định đưa chồng về Việt Nam điều trị. Xe cấp cứu đưa anh Phương đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để hồi sức ban đầu rồi tiếp tục hành trình ra Hà Nội.

Vượt qua chặng đường hơn 1.000 km, 4 bệnh viện, khi đến được Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai, bệnh nhân đã trong tình trạng hôn mê sâu, điểm Glasgow chỉ còn 8 điểm. Nếu không được giải ép kịp thời, nguy cơ tử vong gần như chắc chắn.

Ê-kíp lập tức kích hoạt quy trình hồi sức thần kinh khẩn cấp. Các bác sĩ tiến hành dẫn lưu não thất ra ngoài để giải quyết tình trạng giãn não thất cấp, nhanh chóng kiểm soát áp lực nội sọ và giải phóng thân não khỏi tình trạng chèn ép.

TS.BS Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai cho biết, chảy máu tiểu não thể tích máu tụ lớn kèm hôn mê là một trong những thể đột quỵ nguy kịch nhất. Hố sau rất chật, chỉ cần vài mililít máu tăng thêm cũng đủ đẩy hạnh nhân tiểu não tụt qua lỗ chẩm, chèn ép trung khu hô hấp và tuần hoàn. Ranh giới giữa hồi phục và tử vong đôi khi chỉ tính bằng phút.

Một trong những yếu tố quyết định thành công của ca cấp cứu là Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai có phòng can thiệp đặt ngay trong trung tâm. Nhờ đó, người bệnh không phải di chuyển sang khu phẫu thuật khác, rút ngắn tối đa thời gian can thiệp.

Sau can thiệp, tổn thương não ngừng tiến triển. Anh Phương đáp ứng tốt với hồi sức, dần tỉnh lại, cai được máy thở rồi phục hồi từng chức năng thần kinh trong niềm hạnh phúc vỡ òa của gia đình.

Đến nay, 6 tháng sau ngày vượt qua ranh giới sinh tử, anh Phương đã trở lại Lào, tiếp tục đứng trên bục giảng dạy tiếng Việt và làm công việc phiên dịch. Mới đây, anh còn tự lái xe đưa vợ đi sinh em bé thứ ba và chăm sóc vợ con trong những ngày đầu sau sinh.