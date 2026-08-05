Chấm dứt thu thêm các khoản tiền ngoài quy định với người khám BHYT

ANTD.VN - Sau khi nhận phản ánh người bệnh khám, chữa bệnh BHYT đúng quy định vẫn phải nộp thêm chi phí ngoài phần cùng chi trả, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở y tế chấm dứt tình trạng này.

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, các bệnh viện yêu cầu đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT.

Theo đó, Bộ Y tế cho biết, thời gian vừa qua, cơ quan này nhận được một số phản ánh của người bệnh khi đi khám, chữa bệnh BHYT vẫn phải nộp thêm các chi phí ngoài phần cùng chi trả dù đã đi khám đúng trình tự, thủ tục quy định.

Do vậy, Bộ Y tế yêu cầu người đứng đầu các cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT. Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT theo đúng phạm vi quyền lợi, mức hưởng, tỷ lệ hưởng của người bệnh.

Đối với người bệnh không đăng ký dịch vụ theo yêu cầu, chỉ đăng ký khám, chữa bệnh BHYT đúng trình tự, thủ tục quy định, cơ sở không được yêu cầu ký cam kết điều trị và nộp thêm tiền chênh lệch giữa giá dịch vụ BHYT và giá khám, chữa bệnh tính đúng, tính đủ các chi phí.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố được yêu cầu rà soát việc phân bổ số lượng thẻ BHYT ban đầu.

Trường hợp phát hiện cơ sở y tế có tình trạng thu thêm chi phí không đúng quy định, Sở Y tế phải tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định, đồng thời xem xét khả năng đáp ứng quy định của pháp luật về BHYT để điều chỉnh số lượng thẻ đăng ký BHYT ban đầu của cơ sở đó cho phù hợp, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi của người bệnh.

Bộ Y tế đề nghị người đứng đầu các đơn vị khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.