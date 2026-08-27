HLV Kim Sang-sik xin "một ngày làm Vua", hứa gặt hái thêm vinh quang cho Việt Nam

ANTD.VN - "Tôi xin phép cùng cả đội tận hưởng cảm giác làm "vua" trong ngày hôm nay thôi, kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam", HLV Kim Sang-sik chia sẻ sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup, đêm 26-8-2026.

HLV Kim Sang-sik bước vào phòng họp báo trong sự tán dương và chung vui của các phóng viên báo chí, sau khi nhà cầm quân Hàn Quốc giúp Việt Nam thắng Thái Lan tổng tỉ số 4-2 sau hai lượt chung kết, qua đó bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup - điều chưa từng có trong lịch sử đội tuyển.

"Tuyển Việt Nam đã viết lên trang sử và các cầu thủ Việt Nam là nhân vật chính, tôi vui về điều đó", ông Kim bày tỏ.

Đại diện lãnh đạo Chính phủ, FIFA, AFF, VFF trao cúp vô địch và chúc mừng tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik giúp Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup

Ông thầy 50 tuổi thừa nhận có những thời điểm đã mắng học trò rất nhiều, nhưng họ đã thể hiện tinh thần mạnh mẽ để chiến đấu.

Hiệp 1, tuyển Việt Nam chơi chưa tốt vì chủ trương tập trung nhiều vào phòng ngự hơn là tấn công. Đội rơi vào tình thế khó khi bị dẫn. Trong giờ nghỉ, ông đã chỉ đạo học trò đá chiến thuật khác. Sang hiệp 2, Hoàng Hên gián tiếp gỡ hòa 1-1 giúp đội lấy lại lợi thế lẫn thế trận và tinh thần.

"Tôi cảm ơn các học trò đã không bỏ cuộc", ông Kim gửi lời.

Nhà cầm quân Hàn Quốc tâm sự: "Thực sự tôi không thể ngờ được mình có danh hiệu vô địch thứ tư với các đội tuyển Việt Nam (2 ASEAN Cup, 1 huy chương vàng SEA Games, 1 chức vô địch U23 châu Á). Ba lần trước chúng tôi vô địch sân khách. Đây là lần đầu tiên vô địch ở sân nhà. Tôi rất vui".

Các cầu thủ tri ân HLV Kim Sang-sik

Ông Kim kể rằng lúc tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, ông đã gục tưởng như không còn chút sức lực gì sau trận đấu cân não.

"Có thể tôi đã vỡ òa cảm xúc và được giải tỏa. Cuộc sống có những lúc rất khó khăn, nhưng cùng nhau, chúng tôi đã vượt qua được, nên tôi rất hạnh phúc. Tôi đang rất tự hào với thành quả của bóng đá Việt Nam, và giờ chỉ muốn ăn mừng với cầu thủ, hân hoan niềm vui chiến thắng", ông Kim bộc bạch.

HLV trưởng tuyển Việt Nam nhắc lại câu nói của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung: "Bóng đá là môn thể thao vua còn HLV Kim Sang-sik chính là vua (King) trong môn thể thao này".

"Thực sự trong ngày hôm nay, tôi dường như đã trở thành 'vua' như lời ngài Tổng thống có nói. Tôi xin phép sẽ chỉ hân hoan tận hưởng cùng cả đội cảm giác làm 'vua' này trong ngày hôm nay thôi. Kể từ ngày mai, tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam", HLV Kim Sang-sik bày tỏ.