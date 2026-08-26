Đình Bắc đoạt giải Cầu thủ hay nhất ASEAN Cup 2026

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Đình Bắc được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ASEAN Cup 2026, sau màn trình diễn nổi bật trên hành trình bảo vệ chức vô địch của ĐT Việt Nam. Ngay ở lần đầu tham dự giải đấu, tiền đạo 21 tuổi đã ghi 5 bàn và có 3 kiến tạo sau 8 trận.

Không ghi bàn ở cả bán kết và chung kết, nhưng với 5 bàn thắng cùng 3 đường kiến tạo, Đình Bắc đóng vai trò quan trọng trên hành trình tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch Đông Nam Á.

Đình Bắc xứng đáng hay nhất ASEAN Cup 2026

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Đình Bắc đến ở trận chung kết lượt đi trên sân Thái Lan. Tiền đạo của CLB Công an Hà Nội thực hiện cú đánh gót tinh tế, tạo điều kiện để Hai Long ghi bàn mở tỉ số, góp phần giúp Việt Nam giành chiến thắng 2-0 và tạo lợi thế rất lớn trước trận lượt về.

Ở chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, Đình Bắc không ghi bàn nhưng tiếp tục thể hiện vai trò quan trọng trong lối chơi của đội tuyển. Anh di chuyển liên tục, tích cực gây sức ép và hỗ trợ phòng ngự, góp phần giúp Việt Nam hòa Thái Lan 2-2 để đăng quang với tổng tỉ số 4-2.

Màn trình diễn ấy cũng giúp Đình Bắc được bình chọn là Cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt về.

Kết thúc giải đấu, anh có 5 bàn thắng và chia sẻ danh hiệu Vua phá lưới với đồng đội Nguyễn Xuân Son. Trong khi đó, Lê Giang Patrik nhận giải Thủ môn xuất sắc nhất giải.