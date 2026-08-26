Baleba chính thức gia nhập MU, nhận số áo đặc biệt tại Old Trafford

ANTD.VN - Manchester United vừa chính thức chiêu mộ Carlos Baleba từ Brighton với tổng giá trị thương vụ có thể lên tới 70 triệu bảng. Tiền vệ người Cameroon ký hợp đồng 5 năm và sẽ khoác áo số 20, từng thuộc về huyền thoại Ole Gunnar Solskjaer.

Baleba là tân binh thứ ba của MU ở tuyến giữa trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026, sau Andrey Santos từ Chelsea và Youri Tielemans từ Aston Villa. Để hoàn tất thương vụ, đội chủ sân Old Trafford trả trước 65 triệu bảng cho Brighton, trong khi 5 triệu bảng còn lại phụ thuộc vào các điều khoản bổ sung và thành tích của cầu thủ.

Baleba (phải) chính thức gia nhập MU (Ảnh: MUFC)

Tiền vệ 22 tuổi đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2031, qua đó trở thành một trong những khoản đầu tư đáng chú ý nhất của MU dưới thời HLV Michael Carrick.

Sự xuất hiện của Baleba được xem là bước tiếp theo trong kế hoạch trẻ hóa tuyến giữa của Carrick. Tiền vệ người Cameroon sở hữu nền tảng thể lực tốt, khả năng tranh chấp mạnh mẽ và có thể đảm nhiệm nhiều vai trò ở khu vực giữa sân.

Chia sẻ trong ngày ra mắt, Baleba không giấu được sự hào hứng: "Tôi có cảm giác thật khó tin khi gia nhập CLB trong mơ của mình. Được chơi tại Old Trafford luôn đặc biệt, nhưng làm điều đó với tư cách một cầu thủ MU sẽ là vinh dự lớn".

Tân binh người Cameroon cũng dành những lời có cánh cho HLV Michael Carrick và kỳ vọng được làm việc cùng nhà cầm quân người Anh.

"Tôi không thể chờ đợi để làm việc với Michael Carrick. Kinh nghiệm và kiến thức bóng đá của ông ấy khiến ông ấy trở thành HLV hoàn hảo để giúp tôi vươn tới đẳng cấp cao nhất", Baleba nói.

Tại Old Trafford, tiền vệ 22 tuổi sẽ khoác áo số 20, số áo từng gắn liền với Ole Gunnar Solskjaer. Với sự góp mặt của Baleba, MU sở hữu một hàng tiền vệ rất đáng chú ý ở mùa giải này, bên cạnh bộ ba Andrey Santos, Youri Tielemans và Kobbie Mainoo.