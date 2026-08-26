Chủ tịch FIFA Gianni Infantino có mặt tại Hà Nội, xem Việt Nam đấu Thái Lan

ANTD.VN - Chiều 26-8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã có mặt tại Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam và dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình.

Đón Chủ tịch LĐBĐ thế giới (FIFA) Gianni Infantino cùng đoàn công tác có Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cùng lãnh đạo các phòng chức năng của VFF. Tại sân bay, ông Trần Quốc Tuấn đại diện Thường trực Ban Chấp hành VFF tặng hoa chào mừng ông Gianni Infantino tới Việt Nam. Chủ tịch FIFA cũng gửi lời thăm hỏi tới người đứng đầu VFF và trao đổi về một số hoạt động liên quan đến bóng đá Việt Nam.

Đón Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cùng đoàn công tác có Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn (Ảnh: VFF)



Sau khi tới Hà Nội, ông Gianni Infantino sẽ tham dự một số hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm, trước khi có mặt tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình để theo dõi trực tiếp trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan lúc 20h00 tối nay.

Chuyến thăm lần này đánh dấu lần thứ hai ông Gianni Infantino đặt chân tới Việt Nam trên cương vị Chủ tịch FIFA.

Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 2-2018. Khi đó, ông Infantino tới Việt Nam để thăm, làm việc với các cơ quan chức năng và tới Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam.

Trong những năm qua, người đứng đầu FIFA cũng nhiều lần trực tiếp tham dự các sự kiện bóng đá lớn tại Đông Nam Á, cho thấy sự quan tâm ngày càng rõ nét của FIFA đối với khu vực.

Sự hiện diện của Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tại Hà Nội cũng là dịp để bóng đá Việt Nam giới thiệu những bước tiến trong quá trình phát triển, chuẩn bị cho giải FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 9 tới.