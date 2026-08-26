Vô địch ASEAN Cup 2026, tuyển Việt Nam nối dài kỷ lục bất bại

ANTD.VN - Trận hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giúp ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì mạch trận bất bại vô cùng ấn tượng dưới thời HLV Kim Sang-sik.

ĐT Việt Nam bước vào trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với lợi thế lớn sau khi đánh bại Thái Lan 2-0 ở lượt đi. Trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Kim Sang-sik trải qua những phút thi đấu đầy cảm xúc để có kết quả hòa 2-2, trong đó có 2 bàn phản lưới của Thái Lan, để giành chiến thắng chung cuộc 4-2 và bảo vệ thành công danh hiệu vô địch.

ĐT Việt Nam vừa hay lại vừa may ở ASEAN Cup 2026 (Ảnh: Thuần Thư)

Kết quả này cũng giúp ĐT Việt Nam nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 26. Đây là một trong những dấu ấn đáng chú ý nhất kể từ khi HLV Kim Sang-sik tiếp quản đội tuyển.

Trong 26 trận này có 22 chiến thắng và 4 trận hòa. Đội tuyển ghi 67 bàn và chỉ nhận 12 bàn thua.

Chuỗi thành tích ấn tượng của ĐT Việt Nam bắt đầu từ ngày 12-10-2024, với trận hòa 1-1 trước Ấn Độ. Kể từ đó, Quang Hải và các đồng đội không phải nhận thêm một thất bại nào.

Kỷ lục bất bại trên cũng giúp "Những chiến binh Sao vàng" phá sâu kỷ lục cũ của chính Thái Lan, với chuỗi 21 trận bất bại từ ngày 4-12-1995 đến 15-9-1996, gồm 16 chiến thắng và 5 trận hòa.

Mạch 26 trận bất bại không chỉ phản ánh phong độ ổn định mà còn cho thấy sự trưởng thành của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đang xây dựng được một tập thể có khả năng thích ứng với nhiều hoàn cảnh, đồng thời duy trì tinh thần thi đấu cao trong những trận đấu lớn.

Sau khi bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup (AFF Cup), ĐT Việt Nam sẽ hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong thời gian tới, đặc biệt là FIFA ASEAN Cup 2026 vào cuối tháng 9, nơi chúng ta hoàn toàn có thể kéo dài mạch trận không thua để phá sâu kỷ lục của chính mình.