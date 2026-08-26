Vượt qua Thái Lan, ĐT Việt Nam lần đầu bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup

ANTD.VN - Có những thời điểm vô cùng khó khăn nhưng cuối cùng ĐT Việt Nam cũng vượt qua, hòa Thái Lan 2-2 trên sân nhà để bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ASEAN Cup với tổng tỉ số 4-2 sau hai trận chung kết đầy cảm xúc.

Bước vào trận chung kết lượt về, HLV Kim Sang-sik quyết định giữ nguyên 11 cầu thủ đá chính trong trận thắng 2-0 ở lượt đi, thay vì thực hiện những điều chỉnh dù một số vị trí trên hàng công.

Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên tiếp tục được trao suất đá chính. Ở tuyến giữa, Văn Vĩ tiếp tục đảm nhiệm hành lang trái, trong khi Tiến Anh hoạt động ở cánh đối diện. Hai vị trí trung tâm được giao cho Hoàng Đức và Thành Long.

ĐT Việt Nam nhập cuộc không như ý trước Thái Lan

Ở hàng phòng ngự, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Hậu, Xuân Mạnh và Thành Chung. Phía sau bộ ba này vẫn là Lê Giang Patrick, người đã chơi tuyệt hay để giữ sạch lưới ở lượt đi.

Ngay những phút đầu, hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và sẵn sàng tổ chức tấn công. Đình Bắc chơi khá xông xáo bên phía ĐT Việt Nam, trong khi Thái Lan chủ động tìm kiếm khoảng trống ở hai biên.

Thi đấu chưa được 10 phút, Việt Nam chịu tổn thất khi Văn Vĩ gặp vấn đề về cơ sau một pha tăng tốc bên hành lang trái. Cầu thủ chạy cánh này không thể tiếp tục thi đấu và phải rời sân. Phan Tuấn Tài được tung vào thay thế.

Chỉ hai phút sau, Thái Lan tận dụng tốt cơ hội đầu tiên để vượt lên. Từ quả tạt bên cánh phải, hàng thủ Việt Nam phá lên nhưng làm bóng tìm đến đúng vị trí của Yotsakorn Burapha. Tiền đạo mang áo số 9 lập tức tung cú sút căng về góc xa. Thủ môn Lê Giang Patrik chạm được tay vào bóng nhưng không thể ngăn bàn thua.

Thái Lan dẫn Việt Nam 1-0, đồng thời rút ngắn tổng tỉ số xuống 1-2.

Bàn thua buộc Việt Nam phải đẩy cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội liên tiếp của Đình Bắc hay Hoàng Hên. Phút 43, cơ hội ngon ăn nhất của đội chủ nhà xuất hiện. Từ quả tạt của Phan Tuấn Tài, Xuân Son rướn người thực hiện cú đánh đầu về góc gần. Thủ môn Chatchai đã bất lực, nhưng bóng lại tìm đến đúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cầu thủ và người hâm mộ Việt Nam.

Đội chủ nhà không tìm được bàn gỡ ở tình huống đó, và suýt phải trả giá đắt ngay đầu hiệp 2.

Phút 49, Thái Lan có cơ hội nâng cách biệt lên 2-0 và san bằng tỉ số 2-2 sau hai lượt trận với quả 11m, khi Xuân Mạnh phạm lỗi với Kakana trong vòng cấm. Tuy nhiên, từ quả đá định mệnh này, chính Kakana lại đưa bóng đi vọt xà. Sau tình huống thót tim đó, CĐV Việt Nam ăn mừng và cổ vũ nhiệt tình hơn cho các học trò HLV Kim Sang-sik.

ĐT Việt Nam bảo vệ thành công danh hiệu vô địch ASEAN Cup (Ảnh: Thuần Thư)

Và cũng chỉ 4 phút sau đó, cảm xúc vỡ òa dành cho các cầu thủ Việt Nam khi bàn gỡ hòa 1-1 cuối cùng cũng tới, dù có phần may mắn. Đón quả tạt của Tuấn Tài bên cánh trái, Hoàng Hên dứt điểm đưa bóng đập cột dọc rồi chạm chân thủ môn Chatchai Bootprom lăn vào lưới Thái Lan.

Bàn thắng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, giúp các học trò HLV Kim Sang-sik lấy lại tinh thần sau những phút chệch choạc. Tỉ số lúc này là 3-1 sau hai lượt trận, ĐT Việt Nam bắt đầu chơi thong dong còn Thái Lan dồn toàn lực lên tấn công.

Phút 85, tận dụng sai lầm của Tiến Anh, Wanchai ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Thái Lan. Bàn thắng đến ở thời điểm nhạy cảm khiến những phút còn lại diễn ra vô cùng căng thẳng.

Tuy nhiên, phút 90+3, từ một pha phản công của Việt Nam, chính Wanchai lóng ngóng đưa bóng thẳng về lưới nhà, giúp thầy trò HLV Kim Sang-sik có bàn gỡ 2-2. Đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận lượt về đầy cảm xúc.

Cảm xúc trào dâng khi ĐT Việt Nam lên ngôi Đông Nam Á một lần nữa (Ảnh: Thuần Thư)

Với chiến thắng tổng tỉ số 4-2 sau hai trận, ĐT Việt Nam chính thức lên ngôi ASEAN Cup 2026. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử "Những chiến binh Sao vàng" bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Đông Nam Á, cũng là lần thứ 4 Việt Nam lên ngôi ở đấu trường này.