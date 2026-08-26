Đội bóng mới 9 năm tuổi giành vé dự UEFA Champions League

ANTD.VN - CLB vô danh Sabah vừa viết nên một trong những câu chuyện đáng chú ý nhất UEFA Champions League 2026/27. Chỉ 9 năm sau khi được thành lập, đội bóng Azerbaijan đã vượt qua bốn vòng đấu loại để lần đầu tiên góp mặt ở vòng phân hạng giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Không phải một tên tuổi giàu truyền thống của bóng đá châu Âu, không được nhiều người biết tới, Sabah bước vào Champions League 2026/27 trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Sau hành trình kéo dài qua bốn vòng loại, đội bóng đến từ Azerbaijan đã giành tấm vé lịch sử bằng một màn ngược dòng ngoạn mục trước Hapoel Be'er Sheva.

Ở trận lượt đi vòng play-off, Sabah thua 1-2 trên đất Israel. Khi trở về sân nhà, đội bóng Azerbaijan tiếp tục gặp bất lợi khi Igor Zlatanovic đưa Hapoel Be'er Sheva vượt lên dẫn trước ngay phút thứ 10.

Sabah đang viết chuyện cổ tích của mình ở Champions League (Ảnh: Getty Images)

Tuy nhiên, đó mới chỉ là khởi đầu cho màn ngược dòng đầy kịch tính. Christian Nwachukwu đưa Sabah trở lại cuộc chơi với bàn gỡ ở phút 37. Sang hiệp hai, Guy Mizrahi lại giúp đội khách tái lập cách biệt khi nâng tỉ số lên 2-1 ở phút 61.

Sabah lúc này đứng trước nguy cơ phải dừng bước, nhưng đội chủ nhà không buông xuôi. Umarali Rakhmonaliev gỡ 2-2 ở phút 74, trước khi Tellur Mutallimov thực hiện cú vô-lê quyết đoán ở những giây cuối cùng của thời gian bù giờ, giúp đội nhà thắng 3-2 và đưa tổng tỉ số sau hai lượt trận về 4-4.

Trận đấu phải bước vào hiệp phụ. Sabah tiếp tục tận dụng thời cơ khi Hapoel Be'er Sheva lần lượt mất Djibril Diop và Eliel Peretz vì thẻ đỏ. Trong thế hơn người, Orphe Mbina đánh đầu đưa Sabah vượt lên, trước khi Joy-Lance Mickels ghi bàn ấn định chiến thắng 5-2 ở phút 115. Sau 120 phút, Sabah thắng 5-2 và giành quyền đi tiếp với tổng tỉ số 6-4.

Điều khiến câu chuyện của Sabah trở nên đặc biệt nằm ở tuổi đời của CLB.

Sabah được thành lập ngày 8-9-2017 tại Baku và nhanh chóng vươn lên thi đấu ở giải VĐQG Azerbaijan. Đội bóng chỉ mất chưa đầy một thập kỷ để từ một CLB non trẻ trở thành nhà vô địch quốc gia và giờ đây lần đầu tiên bước vào vòng phân hạng Champions League, bên cạnh những tên tuổi lớn nhất.

Tính đến thời điểm giành vé, Sabah mới chỉ 9 năm tuổi. Họ cũng là CLB non trẻ nhất trong số những đội góp mặt ở vòng play-off Champions League mùa này và đã tạo nên dấu mốc đặc biệt trong lịch sử bóng đá Azerbaijan.

Sabah không đến Champions League nhờ một suất đặc cách. Họ phải bắt đầu hành trình từ vòng loại đầu tiên và lần lượt vượt qua The New Saints của Xứ Wales, KuPS của Phần Lan, AGF Aarhus của Đan Mạch rồi Hapoel Be'er Sheva của Israel.

Bốn vòng đấu, tám trận và không ít thời điểm tưởng như bị đẩy đến giới hạn, nhưng Sabah vẫn tìm được cách đi tiếp, trở thành CLB Azerbaijan thứ hai trong lịch sử góp mặt ở vòng đấu chính thức Champions League, sau Qarabag.

Sabah sẽ bước vào lễ bốc thăm vòng phân hạng Champions League vào ngày 27-8 tại Monaco. Theo thể thức mới, 36 đội được chia thành 4 nhóm hạt giống và mỗi đội sẽ gặp 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách.

Với Sabah, những trận đấu sắp tới không chỉ là cơ hội được đối đầu với các tên tuổi hàng đầu châu Âu. Đó còn là phần thưởng cho hành trình phát triển thần tốc của một CLB mới chỉ ra đời cách đây 9 năm. Và câu chuyện cổ tích của đội bóng Azerbaijan giờ mới chỉ bắt đầu.