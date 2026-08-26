Đội hình ra sân Việt Nam vs Thái Lan: Tất cả vì mục tiêu vô địch

ANTD.VN - Đội hình ra sân Việt Nam vs Thái Lan ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 lúc 20h00 tối nay, 26-8. Với lợi thế dẫn 2-0 sau lượt đi, thầy trò HLV Kim Sang-sik hướng tới mục tiêu bảo vệ chức vô địch trên sân Mỹ Đình.

Theo đó, HLV Kim Sang-sik quyết định giữ nguyên 11 cầu thủ đá chính trong trận thắng 2-0 ở lượt đi, thay vì thực hiện những điều chỉnh dù một số vị trí trên hàng công chưa để lại dấu ấn rõ nét.

Với lợi thế hai bàn sau trận lượt đi trên sân khách, HLV Kim Sang-sik có nhiều lý do để lựa chọn phương án an toàn và duy trì bộ khung đã giúp tuyển Việt Nam tạo ra ưu thế trước Thái Lan.

Đội hình ra sân của ĐT Việt Nam trước Thái Lan tối nay (Ảnh: VFF)

Xuân Son, Đình Bắc và Hoàng Hên tiếp tục được trao suất đá chính trên hàng công. Cả ba đều không ghi bàn ở trận lượt đi, nhưng quyết định của HLV Kim Sang-sik cho thấy ông vẫn đặt niềm tin vào cách vận hành của bộ ba này.

Ở tuyến giữa, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng không có sự thay đổi. Văn Vĩ tiếp tục đảm nhiệm hành lang trái, trong khi Tiến Anh hoạt động ở cánh đối diện.

Hai vị trí trung tâm được giao cho Hoàng Đức và Thành Long. Bộ tứ này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp tuyển Việt Nam kiểm soát khu vực giữa sân, duy trì khả năng chuyển trạng thái và hạn chế sức ép mà Thái Lan tạo ra khi buộc phải chơi tấn công.

Ở hàng phòng ngự, HLV Kim Sang-sik tiếp tục đặt niềm tin vào Văn Hậu, Xuân Mạnh và Thành Chung. Văn Hậu được bố trí ở vị trí trung vệ lệch trái, Xuân Mạnh đảm nhiệm vai trò trung vệ lệch phải, trong khi Thành Chung tiếp tục là người chơi ở trung tâm hàng thủ. Phía sau bộ ba này vẫn là Lê Giang Patrick, người đã chơi tuyệt hay để giữ sạch lưới ở lượt đi.