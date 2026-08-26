Madam Pang ăn vận trẻ trung khi sang Hà Nội cổ vũ tuyển Thái Lan

ANTD.VN - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Nualphan Lamsam, thường được biết đến với tên gọi Madam Pang, đã có mặt tại Hà Nội để trực tiếp theo dõi và cổ vũ đội nhà trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 với tuyển Việt Nam.

20h00 ngày 26-8, mọi sự chú ý của bóng đá Đông Nam Á hướng về sân Mỹ Đình, nơi tuyển Việt Nam và Thái Lan bước vào trận đấu quyết định ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, với lợi thế 2-0 đang nghiêng về thầy trò HLV Kim Sang-sik sau lượt đi.

Madam Pang ăn vận trẻ trung khi sang Hà Nội (Ảnh: Madam Pang)

Trong bối cảnh đội nhà đang đứng trước nhiệm vụ rất khó khăn, Madam Pang đã có mặt tại Hà Nội ngay từ đầu giờ chiều để trực tiếp dự khán trận đấu.

Trước khi lên đường sang Việt Nam, Chủ tịch FAT đăng tải trên mạng xã hội những hình ảnh giao lưu cùng người hâm mộ tại Thái Lan. Bà đồng thời gửi lời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục sát cánh cùng "Voi chiến" trong trận đấu quan trọng nhất của giải.

Madam Pang giao lưu cùng người hâm mộ Thái Lan trước khi lên đường (Ảnh: Madam Pang)

Trong những hình ảnh được đăng tải, người phụ nữ quyền lực nhất bóng đá Thái Lan ăn mặc đầy trẻ trung, năng động, khiến người ta quên mất rằng bà đã 60 tuổi. Madam Pang muốn sự hiện diện của mình tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ, dù bà chắc cũng hiểu rằng việc ngược dòng trước ĐT Việt Nam trên sân Mỹ Đình là vô cùng khó khăn.

Không chỉ có Madam Pang, trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 trên sân Mỹ Đình còn đón một vị khách đặc biệt khác là Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Chủ tịch FIFA đồng thời sẽ tham dự lễ trao cúp sau trận đấu cùng đại diện Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và VFF.