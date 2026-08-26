Malaysia tiếp tục nhập tịch, ra mắt sao trẻ nước Anh tại FIFA ASEAN Cup 2026?

ANTD.VN - Hậu vệ Harry Montague (Anh) và tiền vệ Brad Tapp (Australia) đang hoàn tất các thủ tục nhập tịch cuối cùng, sẵn sàng khoác áo đội tuyển Malaysia tại FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới, theo New Straits Times.

New Straits Times cho biết đội tuyển Malaysia có thể sớm được bổ sung nhân sự chất lượng trước thềm FIFA ASEAN Cup khởi tranh vào tháng 9, khi hậu vệ người Anh - Harry Montague và tiền vệ người Australia - Brad Tapp sắp đủ điều kiện khoác áo.

"Quá trình làm thủ tục nhập tịch cho cả hai cầu thủ này đã bước vào giai đoạn cuối, mặc dù Liên đoàn Bóng đá Malaysia vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận chính thức nào", New Straits Times dẫn nguồn tin riêng cho hay.

Trang chủ West Ham United cho biết, Harry Montague từng cùng đội trẻ vô địch U17 Ngoại hạng Anh 2025/26 (Ảnh chụp màn hình)

Theo tờ báo hàng đầu Malaysia, Harry Montague từng xuất hiện trong bức ảnh chụp chung với một thành viên đội tuyển Malaysia tại một sân bay của Malaysia vào tháng 6-2026. Hình ảnh được lan truyền nhanh chóng, kéo theo những đồn đoán đó là thời điểm hậu vệ người Anh bắt đầu các thủ tục nhập tịch.

Montague là sản phẩm của học viện đào tạo trẻ West Ham United (Anh). Montague từng là đội trưởng đội U18 West Ham United và thường xuyên ra sân cho đội U21 của đội bóng nước Anh, được đánh giá là tài năng triển vọng.

Trang chủ West Ham United giới thiệu: "Montague là một trung vệ có chiều cao tốt và rất thích phòng ngự. Anh gia nhập học viện từ đội U9 trước khi rời đi và quay lại vào mùa giải 2024/25. Montague có trận ra mắt đội U18 vào tháng 1-2025, có 25 lần ra sân cho đội U18 trong năm đầu tiên, góp mặt trong cả 6 trận đấu tại Giải U17 Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, kiến ​​tạo bàn thắng quyết định trong trận chung kết gặp Blackburn Rovers để cùng U17 West Ham United giành chức vô địch chung cuộc".

Trong khi đó, tiền vệ Brad Tapp đã được đội tuyển quốc gia Malaysia liên hệ ngay sau khi gia nhập CLB Johor Darul Ta'zim (đương kim vô địch Malaysia) vào tháng trước.

"Tiền vệ 26 tuổi gốc Australia này đã đến Johor Darul Ta'zim sau khi trải qua ba mùa giải trước đó với Newcastle Jets tại giải VĐQG Australia, nơi anh đã có hơn 60 lần ra sân. Từng bắt đầu sự nghiệp tại Melbourne Victory, Tapp có khả năng chơi ở cả vị trí tiền vệ phòng ngự và hậu vệ", New Straits Times thông tin.

Nếu thông tin nhập tịch là chính xác, Harry Montague và Brad Tapp sẽ là những cầu thủ nhập tịch mới nhất của đội tuyển Malaysia sau bê bối 7 cầu thủ gốc Âu, Mỹ nhập tịch "lậu" bị FIFA phanh phui vào tháng 9-2025.

Hiện, New Straits Times cũng như truyền thông Malaysia và Liên đoàn Bóng đá Malaysia chưa công bố bất kỳ tài liệu nào chứng minh 2 cầu thủ trên có nguồn gốc Malaysia (ông, bà, bố, mẹ là người Malaysia) - điều kiện quan trọng để nhập tịch và ra sân ngay lập tức cho đội tuyển Malaysia.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, Malaysia cùng bảng A hạng 1 với chủ nhà Indonesia, Pakistan và Singapore. Bảng B gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan. Đội nhất mỗi bảng sẽ gặp nhau ở trận chung kết tranh chức vô địch giải cùng phần thưởng 1 triệu USD.