Chủ động ứng phó bão số 1, triển khai đồng bộ công tác phòng, chống thiên tai năm 2026

ANTD.VN - Sáng 4/7/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, tổ chức phòng, chống bão lũ, thiên tai cực đoan, biến đổi khí hậu và công tác phòng thủ dân sự năm 2026; cao điểm ứng phó với Bão số 1 (Maysak) dưới sự chủ trì của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Đặng Hồng Đức nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan liên quan về công tác phòng, chống bão, lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026.

Đồng chí Thứ trưởng Đặng Hồng Đức yêu cầu toàn lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng huy động tối đa lực lượng, phương tiện bảo vệ Nhân dân trong mọi tình huống.

Theo đồng chí Thứ trưởng, trong bối cảnh cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, công tác phòng, chống thiên tai không chỉ là nhiệm vụ ứng phó mà là điều kiện quan trọng bảo đảm phát triển nhanh, ổn định và bền vững. Do đó, toàn lực lượng Công an nhân dân phải chuyển mạnh từ tư duy ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động; từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa từ sớm, từ xa; từ chỉ đạo theo mùa vụ sang chuẩn bị thường xuyên; từ cách làm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm sang dựa trên dữ liệu, khoa học, công nghệ, pháp luật và trách nhiệm của người đứng đầu.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công an đã báo cáo kết quả công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai của lực lượng Công an nhân dân thời gian qua; đồng thời quán triệt những quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, trong đó, xác định bảo vệ tính mạng của Nhân dân là yêu cầu cao nhất; chủ động phòng ngừa thiên tai từ sớm, từ xa; đồng thời siết chặt kỷ luật, kỷ cương và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống thiên tai.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên thông tin trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Công an nhân dân đã chủ động tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản chỉ đạo, kế hoạch, phương án phòng thủ dân sự; ban hành các quy định mới về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác ứng phó thiên tai. Hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ đã được huy động tham gia cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức biểu dương những kết quả Công an các đơn vị, địa phương đạt được trong công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai thời gian qua; khẳng định lực lượng Công an nhân dân đã chuẩn bị bài bản về lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, huấn luyện, tập huấn và các phương án ứng phó trước mùa mưa bão năm 2026.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải khẩn trương triển khai đồng bộ các phương án đã xây dựng, huy động tối đa nhân lực, vật lực, chủ động ứng phó với mọi tình huống thiên tai; yêu cầu toàn lực lượng quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Bảo vệ tính mạng Nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất”, coi đây là nguyên tắc xuyên suốt trong công tác phòng thủ dân sự và phòng, chống thiên tai.

Công an các đơn vị, địa phương phải rà soát, cập nhật các kịch bản thiên tai sát với thực tế từng địa bàn; phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”, trong đó Công an cấp xã giữ vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để chủ động xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật làm gia tăng nguy cơ thiên tai; tăng cường huấn luyện, đào tạo chuyên sâu cho lực lượng làm nhiệm vụ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng, chống thiên tai đến người dân; chủ động theo dõi, cập nhật diễn biến thời tiết, đặc biệt là tác động của hiện tượng El Nino để chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng chi viện khi có yêu cầu.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Công an TP Hà Nội.

Đồng chí Thứ trưởng cũng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai nghiêm túc các nội dung đã được quán triệt; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các phương án ứng phó, phát huy hiệu quả công tác chuẩn bị để chủ động, sẵn sàng ứng phó với bão lũ, thiên tai cực đoan và biến đổi khí hậu, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân, giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong mọi tình huống.