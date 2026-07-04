Vì sao Bộ Công an đề xuất tăng gấp đôi mức phạt tiền đối với nhiều tội danh?

ANTD.VN - Tại dự án Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất tăng gấp đôi mức phạt tiền tại một số tội danh, đồng thời bổ sung quy định về tội phạm có tổ chức.

Về đề xuất nâng mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại một số tội danh, Bộ Công an cho rằng, mức hình phạt tiền của một số tội danh theo Bộ luật Hình sự hiện hành với các tội trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; các tội trong lĩnh vực thuế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và các tội khác xâm phạm trật tự quản lý kinh tế; các tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông còn thấp, chưa phù hợp với tình hình kinh tế, xã hội của đất nước. Các đối tượng phạm tội nêu trên đều thu lợi bất chính rất lớn, có những vụ án lên đến hàng nghìn tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Nhà nước, tổ chức, cá nhân.

Trong khi đó, mức phạt tiền trong BLHS hiện chưa tương xứng với giá trị thu lợi, thiệt hại thực tế và sự phát triển nhanh của nền kinh tế số, thị trường tài chính, thương mại điện tử, tài sản số. Thực tiễn cho thấy, nếu mức phạt tiền quá thấp, chế tài hình sự dễ bị coi là “chi phí vi phạm”, chưa đủ sức răn đe, phòng ngừa và tước bỏ lợi ích do phạm tội mà có.

Trên cơ sở đó, Bộ Công an đề xuất nghiên cứu tăng gấp đôi mức phạt tiền và mức định lượng là tiền trong cấu thành định tội tại một số tội danh để phù hợp với tình hình phát triển kinh tế, xã hội và tránh hình sự hoá những hành vi có nguy hiểm không đáng kể cho xã hội.

Về đề xuất bổ sung nội dung về tội phạm có tổ chức, theo Bộ Công an, Bộ luật Hình sự hiện hành chưa có quy định cụ thể về “tội phạm có tổ chức” để xử lý đầy đủ các trường hợp thành lập, điều hành, chỉ huy, tham gia, tài trợ, hỗ trợ hoặc lợi dụng tổ chức có cơ cấu chặt chẽ nhằm thực hiện nhiều tội phạm. Do đó, chưa có cơ chế để phòng ngừa từ xa, từ sớm đối với loại tội phạm này.

Điều 52 cũng chưa có quy định về tình tiết tăng nặng “người phạm tội là thành viên của tổ chức tội phạm”. Thực tiễn cho thấy, các đối tượng là thành viên của tổ chức tội phạm thường có thái độ coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác, thực hiện hành vi thường có tính chất manh động hơn, liều lĩnh hơn, tinh vi hơn.

Trong nhiều trường hợp, các đối tượng là thành viên của các tổ chức tội phạm thậm chí có sự câu kết, móc nối với những cán bộ thoái hóa, biến chất trong các cơ quan công quyền nên thực hiện hành vi một cách công khai, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

Do đó, dự thảo Bộ luật Hình sự đã bổ sung quy định về tổ chức tội phạm, quy định để xử lý hình sự đối với hành vi thành lập hoặc tham gia tổ chức tội phạm để tạo cơ sở pháp lý cho công tác phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu quả công tác xử lý từ sớm và phản ánh đúng bản chất của tội phạm.

Việc bổ sung quy định này nhằm nội luật hóa Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Bên cạnh đó, việc quy định về tổ chức tội phạm sẽ là cơ sở để quy định về tình tiết tăng nặng đối với người phạm tội “là thành viên của tổ chức tội phạm”, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm có tổ chức trong thời gian tới.