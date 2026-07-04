Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

ANTD.VN - Sáng 4/7, Chính phủ tổ chức phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Theo chương trình, Hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và quý II/2026, tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 8/1/2026 của Chính phủ, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2026; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới; công tác chuẩn bị năm học mới 2026- 2027.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nêu rõ, chúng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Bộ Chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2026 trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, xuất hiện nhiều vấn đề mới rất phức tạp, khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; rủi ro về địa chính trị, an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu gia tăng.

Đặc biệt, xung đột tại Trung Đông đã làm gián đoạn thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu, tác động hết sức tiêu cực đến an ninh, sụt giảm thương mại toàn cầu và triển vọng tăng trưởng, gây bất ổn vĩ mô, gia tăng áp lực lạm phát, dẫn đến việc điều chỉnh chính sách của các nước, các đối tác lớn như tăng cường bảo hộ, dịch chuyển đầu tư, dịch chuyển chuỗi cung ứng càng làm cho thương mại toàn cầu và tăng trưởng ngày càng bất ổn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ở trong nước, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi về niềm tin và khí thế mới sau thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chúng ta cũng phải đối mặt với không ít khó khăn cùng áp lực lớn về bảo đảm ổn định vĩ mô, bảo đảm an ninh năng lượng, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Thủ tướng khẳng định, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là có sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, chung sức, đồng lòng và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp với tinh thần quyết liệt, quyết tâm cao, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành, vừa giải quyết công việc thường xuyên, xử lý dứt điểm những vấn đề tồn đọng kéo dài, phản ứng chính sách kịp thời, hiệu quả với những vấn đề đột xuất phát sinh, vừa tập trung triển khai các nhiệm vụ chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị.



Nhờ đó, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6, quý II và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng và quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm.

Thủ tướng cho biết, sau khi nghe báo cáo trình bày tóm tắt về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, tình hình kinh tế-xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, Hội nghị cũng sẽ nghe báo cáo chuyên đề về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027, đây cũng là nội dung quan trọng để các đại biểu tập trung thảo luận.

Các đại biểu tham dự Phiên họp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phân tích, đánh giá kỹ bối cảnh, tình hình những tháng đầu năm 2026, những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn, thách thức, dự báo tình hình sắp tới và đề xuất các giải pháp chính sách tổng thể, toàn diện, các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của các bộ, ngành, các cấp, địa phương, những nhiệm vụ cần triển khai trong 6 tháng cuối năm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; những nội dung về thể chế cần tiếp tục đột phá để tạo nền tảng cho việc phát triển nhanh và bền vững, khơi thông các nguồn lực của Nhà nước, xã hội, các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy các động lực mới, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu phát biểu ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề trọng tâm, những vấn đề khó khăn, vướng mắc nổi lên và các kiến nghị, đề xuất cụ thể với Chính phủ, với các bộ, ngành, đặc biệt là thể hiện quyết tâm và biến quyết tâm thành các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Sau phần thảo luận của các đại biểu, hội nghị sẽ được nghe đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo; Thủ tướng nhấn mạnh, đây sẽ là cơ sở và định hướng quan trọng để Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.