Mới: Chi tiết danh sách địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực

ANTD.VN - Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNV sửa đổi quy định về chế độ phụ cấp khu vực, trong đó cập nhật danh sách địa bàn áp dụng theo mô hình chính quyền địa phương mới, đồng thời chuẩn hóa các quy định về đối tượng áp dụng, cơ quan hướng dẫn và thời điểm hưởng chính sách.

Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 15/2026/TT-BNV nhằm sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của Thông tư là việc chuẩn hóa các thuật ngữ pháp lý để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Theo đó, cụm từ "mức lương tối thiểu chung" được thay thế bằng "mức lương cơ sở" làm căn cứ tính phụ cấp khu vực. Đồng thời, cụm từ "xã, phường, thị trấn" được sửa thành "xã, phường, đặc khu" nhằm phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hiện nay.

Thông tư cũng cập nhật tên các cơ quan có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực theo cơ cấu tổ chức bộ máy mới. Theo đó, các quy định trước đây được sửa đổi theo hướng giao Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp hướng dẫn thực hiện.

Thông tư mới đã sửa đổi, bổ sung làm rõ nhóm đối tượng tại Khoản 1 Mục 1 như sau: "Cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định, làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập"; và khoản 5 Mục 1 như sau: "Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ, cán bộ, công chức, viên chức, công nhân trong biên chế đang công tác trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân".

Một điểm mới đáng chú ý khác là Thông tư thay thế Phụ lục mức phụ cấp khu vực của các địa phương, đơn vị bằng Phụ lục danh sách các địa bàn áp dụng phụ cấp khu vực ban hành kèm theo Thông tư.

Theo phụ lục mới, hệ số phụ cấp khu vực cao nhất là 1,0 được áp dụng đối với các địa bàn có điều kiện đặc biệt khó khăn như: đặc khu Hoàng Sa, đặc khu Trường Sa và lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ trên biển thuộc Bộ Quốc phòng. Đây đều là những địa bàn, khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh và điều kiện công tác, sinh hoạt đặc biệt khắc nghiệt.

Mức hệ số 0,7 được áp dụng đối với nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới đất liền và một số đặc khu hải đảo có điều kiện sinh hoạt khó khăn. Các mức hệ số từ 0,1 đến 0,6 tiếp tục được áp dụng đối với các xã, phường và địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, căn cứ vào điều kiện địa lý, khí hậu và mức độ khó khăn của từng khu vực.

Thông tư 15/2026/TT-BNV có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2026. Trường hợp các xã, phường, đặc khu có tên trong Phụ lục mới ban hành nhưng chưa được áp dụng phụ cấp khu vực trước đó thì được tính hưởng kể từ ngày 01/01/2026.