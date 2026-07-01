Chủ tịch HĐQT Hancorp bị đình chỉ chức vụ

ANTD.VN - Hancorp vừa tạm đình chỉ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với ông Đậu Văn Diện, tuy nhiên không nêu rõ lý do của quyết định đình chỉ này.

Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp – mã chứng khoán: HAN) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự cấp cao.

Theo đó, ông Đậu Văn Diện đã bị đình chỉ chức vụ Chủ tịch HĐQT Hancorp từ 29/6 cho đến khi có quyết định thay thế. Hancorp không nêu lý do về việc đình chỉ này.

Đồng thời, HĐQT Hancorp giao ông Nguyễn Minh Cương, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc được giao tạm thời phụ trách HĐQT vào cùng ngày.

Ông Đậu Văn Diện

Ông Diện sinh năm 1968, trình độ thạc sỹ quản trị kinh doanh. Ông gia nhập Tổng công ty Xây dựng Hà Nội từ 2014. Ông trở thành Chủ tịch HĐQT Hancorp vào tháng 3/2021.

Cũng trong ngày 29/6, Hancorp quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đỗ Quý (sinh năm 1975) giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty. Thời hạn bổ nhiệm không quá 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Hancorp là doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng được thành lập năm 1982. Năm 2014, Hancorp chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ hơn 1.410 tỷ đồng. Sau đó 2 năm, cổ phiếu HAN của Hancorp đăng ký giao dịch trên UPCoM.

Hiện tại, công ty này hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, thi công xây lắp, đầu tư, dịch vụ và sản xuất công nghiệp.

Hancorp hiện là một trong ba thành viên của Liên danh HANTA2, cùng Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons và Công ty Cổ phần Kết cấu thép ATAD.

Liên danh này đã trúng gói thầu số 7.8 thuộc Dự án thành phần 3 – các công trình thiết yếu của Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 với giá trị hơn 3.379 tỷ đồng.

Ngoài ra, doanh nghiệp này cũng là 1 trong 10 thành viên trong liên danh Vietur (Vinaconex, CC1 và Phục Hưng Holdings...) trúng gói thầu 5.10 trị giá hơn 35.000 tỷ đồng thuộc dự án này. Gói thầu này phụ trách thi công nhà ga hành khách chính của sân bay Long Thành.

Tháng 4 vừa qua, gói thầu này gặp một số vướng mắc về tiến độ liên quan đến sự kiện khởi tố loạt lãnh đạo ACV và Vinaconex, dẫn đến chậm quyết toán và thiếu nhân lực.