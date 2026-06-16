Trung úy Hoàng Tuấn Anh, người lính cứu hỏa nhiều lần lao vào "biển lửa" cứu dân

ANTD.VN - Giữa những thời khắc sinh tử khi khói lửa bao trùm, sự sống và cái chết chỉ cách nhau vài phút ngắn ngủi, những người lính Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, CATP Hà Nội luôn là lực lượng tiên phong sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ tính mạng của nhân dân.

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Trung úy Hoàng Tuấn Anh kịp thời cứu nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy và nhanh chóng đưa từ trên mái nhà xuống nơi an toàn

Không quản hiểm nguy cứu người trong "biển lửa"

Trong nhiều vụ hoả hoạn, hình ảnh Trung úy Hoàng Tuấn Anh, cán bộ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội vượt qua khó khăn, nguy hiểm cõng cụ già, em nhỏ, người bị nạn thoát khỏi đám cháy đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, dũng cảm vì nhân dân phục vụ.

Liên tiếp tham gia cứu người trong các vụ cháy lớn trên địa bàn thành phố do đơn vị phụ trách, Trung úy Hoàng Tuấn Anh để lại nhiều ấn tượng đẹp về tinh thần dũng cảm, trách nhiệm và tận tụy vì nhân dân quên mình. Những việc làm ấy cũng là minh chứng sinh động cho hiệu quả của phong trào thi đua Ba nhất: “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đang được CATP Hà Nội triển khai sâu rộng.

Rạng sáng 11-6-2026, khi nhiều người dân vẫn đang chìm trong giấc ngủ, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 nhận tin báo cháy tại Tập thể Cục Đối ngoại, Tổ dân phố số 52, phường Phương Liệt, Hà Nội.

Chỉ trong thời gian ngắn, cán bộ chiến sỹ (CBCS) Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã nhanh chóng đến hiện trường. Trong số những cán bộ, chiến sĩ có mặt hôm đó, Trung úy Hoàng Tuấn Anh được phân công là chiến sĩ số 1 trên xe máy chữa cháy dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Vũ Xuân Long, Phó Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12.

Tại hiện trường, ngọn lửa bùng phát dữ dội, khói đen dày đặc bao trùm toàn bộ căn nhà. Qua trinh sát ban đầu, lực lượng chức năng xác định chủ nhà đã thoát ra ngoài nhưng bên trong vẫn còn 4 người mắc kẹt, gồm một cụ già, một cháu nhỏ và hai người lớn đang bị cô lập tại khu vực tầng tum.

Trung úy Hoàng Tuấn Anh cùng lực lượng dân quân tự vệ cứu người bị mắc kẹt trong đám cháy

Trong điều kiện khói nóng dày đặc, tầm nhìn bị hạn chế, Trung úy Hoàng Tuấn Anh cùng đồng đội nhận lệnh tiếp cận từ ngôi nhà bên cạnh. Mang theo thiết bị phá dỡ chuyên dụng, anh trèo qua mái tôn, phối hợp cùng lực lượng Công an phường Phương Liệt tiếp cận vị trí các nạn nhân.

Sau khi hai người được đưa ra ngoài trước, vẫn còn hai nạn nhân mắc kẹt sâu bên trong. Không chần chừ, anh cùng lực lượng tại hiện trường phá song sắt, mở đường tiếp cận, đưa các nạn nhân ra khu vực an toàn. Đặc biệt, một cụ bà tuổi cao, sức yếu không thể tự di chuyển trong điều kiện khói khí độc bao trùm. Trung úy Hoàng Tuấn Anh đã trực tiếp cõng cụ từ tầng tum xuống mặt đất, bàn giao cho lực lượng y tế cấp cứu.

Khi toàn bộ người mắc kẹt được cứu thoát, anh tiếp tục cùng đồng đội tham gia dập lửa, rà soát từng khu vực, bảo đảm không còn người bị nạn và xử lý triệt để tàn lửa nhằm ngăn cháy bùng phát trở lại. Đó không phải là lần đầu tiên người cán bộ trẻ này đối mặt với hiểm nguy để cứu người.

Trước đó ít ngày, đêm 31-5-2026, một vụ cháy khác xảy ra tại số 429 Trương Định, phường Tương Mai.

Khi lực lượng chữa cháy tiếp cận hiện trường, tình hình hết sức khẩn cấp. Chủ nhà đã thoát nạn nhưng bên trong vẫn còn 5 người mắc kẹt, trong đó có một cụ già và nhiều người lớn bị khói lửa bao vây tại các tầng trên.

Nhận nhiệm vụ từ chỉ huy, Trung úy Hoàng Tuấn Anh cùng đồng đội triển khai thang tiếp cận từ ban công ngôi nhà liền kề, vượt qua không gian hẹp để vào sâu bên trong khu vực nguy hiểm.

Giữa bầu không khí ngột ngạt và đầy khói độc, việc đầu tiên anh làm là trấn an tinh thần những người mắc kẹt. Với kinh nghiệm thực tiễn tích lũy qua nhiều năm công tác, anh vừa phối hợp chữa cháy, vừa hướng dẫn các nạn nhân giữ bình tĩnh chờ lực lượng cứu hộ.

Trung úy Hoàng Tuấn Anh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng sơ cứu người bị nạn cho học sinh

Sau khi đám cháy được khống chế bước đầu, anh cùng đồng đội lần lượt đưa 5 người ra ngoài an toàn. Một cụ bà tuổi cao không thể tự đi lại đã được anh trực tiếp cõng vượt qua khu vực nguy hiểm để bàn giao cho lực lượng y tế.

Những người được cứu sống hôm ấy có thể không nhớ hết tên những người lính cứu hỏa đã lao vào "biển lửa", nhưng họ sẽ không quên hình ảnh những CBCS mặc bộ quần áo chống cháy sẫm màu, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, sẵn sàng đánh đổi sự an toàn của bản thân để giành lại sự sống cho người dân.

Dấu ấn đẹp từ phong trào thi đua “Ba nhất”

Không chỉ nổi bật trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trung úy Hoàng Tuấn Anh còn nhiều lần thể hiện tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ trong những nhiệm vụ đặc biệt.

Trong dịp bảo vệ các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực trung tâm Thủ đô, anh phát hiện một người dân bất tỉnh, có biểu hiện co giật và khó thở giữa dòng người đông đúc.

Ngay lập tức, Trung úy Hoàng Tuấn Anh báo cáo chỉ huy, thực hiện sơ cứu ban đầu rồi trực tiếp cõng nạn nhân vào bệnh viện để cấp cứu kịp thời. Hành động nhanh chóng ấy đã góp phần bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân trong thời điểm cấp bách.

Những thành tích liên tiếp của Trung úy Hoàng Tuấn Anh không phải kết quả của những khoảnh khắc bộc phát, mà là thành quả của quá trình rèn luyện bền bỉ, nghiêm túc trong môi trường kỷ luật của lực lượng Công an nhân dân.

Trung úy Hoàng Tuấn Anh tuyên truyền hướng dẫn trải nghiệm về phương tiện PCCC và CNCH

Là cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, anh luôn duy trì ý thức học tập, huấn luyện nghiệp vụ, nâng cao thể lực và kỹ năng chuyên môn. Đồng thời, luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ bất kể ngày đêm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm.

Thượng tá Nguyễn Tuấn Dũng, Đội trưởng Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 cho biết: “Đồng chí Hoàng Tuấn Anh là cán bộ trách nhiệm, tận tụy, có tinh thần đoàn kết và luôn sẵn sàng nhận phần việc khó khăn nhất. Trong các vụ cháy lớn, anh thường là một trong những người đầu tiên tiếp cận khu vực nguy hiểm để tìm kiếm nạn nhân”.

Hình ảnh người cán bộ trẻ nhiều lần cõng người già thoát khỏi đám cháy, băng qua khói lửa để đưa người dân đến nơi an toàn đã trở thành minh chứng rõ nét cho tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Đó cũng chính là mục tiêu mà phong trào thi đua “Ba nhất” của CATP Hà Nội đang hướng tới: hoàn thành nhiệm vụ với chất lượng cao nhất, hiệu quả nhất và phục vụ nhân dân tốt nhất.

Từ những vụ cháy trong đêm khuya đến những tình huống cứu người giữa "biển người" tại các sự kiện lớn của Thủ đô, Trung úy Hoàng Tuấn Anh luôn xuất hiện với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao nhất, đặt tính mạng của nhân dân lên trên hết.

Giữa cuộc sống bình yên hôm nay, có rất nhiều chiến công diễn ra trong thầm lặng. Và ở nơi tuyến đầu chống “giặc lửa”, những cán bộ như Trung úy Hoàng Tuấn Anh đang từng ngày viết tiếp những câu chuyện đẹp về lòng dũng cảm, trách nhiệm và sự hy sinh của người chiến sĩ Công an Thủ đô.

Những lần cứu người liên tiếp từ các đám cháy không chỉ là thành tích cá nhân đáng trân trọng, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội, những người luôn sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân.