Dấu ấn Dương Cầm trong đêm nhạc “Phòng khách 3 thế hệ”

ANTD.VN - Không chỉ là một đêm nhạc quy tụ những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ, “Phòng khách 3 thế hệ” còn tạo nên một không gian nơi ký ức, tình yêu và những giá trị gia đình được kể lại bằng âm nhạc. Trong gần ba giờ đồng hồ diễn ra chương trình tại Nhà hát Hồ Gươm, khán giả không chỉ thưởng thức những màn trình diễn được đầu tư công phu mà còn trở thành một phần của cuộc đối thoại đầy cảm xúc ấy.

Biến sân khấu thành “phòng khách” đúng nghĩa

Nhạc sĩ Dương Cầm giữ vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và MC kết nối các thế hệ nghệ sĩ và sợi dây âm nhạc xuyên suốt chương trình

Số đầu tiên của chương trình “Phòng khách 3 thế hệ” đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm với sự góp mặt của nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân. Ngay từ khi bước vào khán phòng, khán giả đã cảm nhận được sự khác biệt của chương trình. Dưới bàn tay của êkíp sáng tạo, không gian nhà hát được biến thành một căn phòng khách quen thuộc với bộ sofa, những ô cửa sổ xanh, bức tường vàng và ánh sáng ấm áp. Cách dàn dựng ấy không đơn thuần nhằm tạo nên một sân khấu đẹp mắt mà còn là lời khẳng định về tinh thần của chương trình: một nơi để các thế hệ gặp gỡ, trò chuyện và lắng nghe nhau thông qua âm nhạc.

Giữ vai trò Tổng đạo diễn, Giám đốc âm nhạc và MC, nhạc sĩ Dương Cầm trở thành nhân vật kết nối toàn bộ hành trình cảm xúc của đêm diễn. Thay vì xuất hiện như người dẫn chương trình thông thường, anh đóng vai trò như một “chủ nhà”, dẫn dắt khán giả đi qua những câu chuyện, những ký ức và những cuộc gặp gỡ âm nhạc được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhạc sĩ Đức Huy giữ vai trò "người ông" của gia đình âm nhạc "Phòng khách ba thế hệ" số đầu tiên

Sự đầu tư của nhạc sĩ Dương Cầm không chỉ nằm ở phần dàn dựng mà còn thể hiện qua cách lựa chọn tiết mục và xây dựng mạch cảm xúc. Những bản phối mới được thực hiện cho nhiều ca khúc quen thuộc giúp chương trình vừa mang màu sắc hoài niệm vừa tạo cảm giác mới mẻ đối với khán giả trẻ.

Mở đầu đêm nhạc là sự xuất hiện của nhạc sĩ Đức Huy với liên khúc “Đường xa ướt mưa”, “Người tình trăm năm” và “Trái tim ngục tù”. Trong vai trò “người ông” của gia đình âm nhạc, nhạc sĩ Đức Huy đưa khán giả trở về với những ký ức đã đi cùng nhiều thế hệ yêu nhạc Việt.

Điều thú vị là dù đã bước sang tuổi ngoài 70, vị nhạc sĩ gạo cội vẫn giữ được nguồn năng lượng trẻ trung cùng phong thái biểu diễn tự nhiên. Những ca khúc quen thuộc vang lên không chỉ gợi nhớ một thời thanh xuân của nhiều khán giả mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của những sáng tác đã tồn tại hàng chục năm.

Những cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa các thế hệ

Ca sĩ Hồ Quỳnh Hương gây ấn tượng với phong độ và giọng hát đỉnh cao

Nếu nhạc sĩ Đức Huy là người kể chuyện của quá khứ thì Hồ Quỳnh Hương, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân lần lượt mang đến những lát cắt khác nhau của hiện tại. Sự xuất hiện của Hồ Quỳnh Hương nhanh chóng trở thành một trong những điểm nhấn của chương trình. Đã khá lâu nữ ca sĩ mới trở lại trong một live-concert quy mô lớn, vì thế ngay khi những câu hát đầu tiên của ca khúc “Đừng xa em đêm nay” vang lên, cả khán phòng gần như lắng lại.

Giọng hát cao, sáng và đầy nội lực của Hồ Quỳnh Hương vẫn giữ được phong độ quen thuộc. Tuy nhiên điều khiến phần trình diễn của cô trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở kỹ thuật thanh nhạc mà còn ở cảm xúc. Một ca khúc quen thuộc của Đức Huy được kể lại bằng trải nghiệm của một nghệ sĩ đã đi qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Không phải ngẫu nhiên mà chính tác giả ca khúc cũng bày tỏ sự xúc động khi lắng nghe phần thể hiện ấy. Đó là minh chứng cho khả năng tái tạo cảm xúc của người nghệ sĩ khi tiếp cận một tác phẩm đã rất quen thuộc với công chúng.

Sau đó, Hồ Quỳnh Hương tiếp tục đưa khán giả trở về thời kỳ rực rỡ trong sự nghiệp với những ca khúc gắn liền tên tuổi như “Ước mơ trong đời”, “Có nhau trọn đời”, “Tình yêu mãi mãi”, “Anh” hay “Bức thư tình thứ 2”. Mỗi ca khúc đều nhận được những tràng pháo tay kéo dài và những tiếng hát hòa theo từ khán phòng.

Cùng với Vũ Thanh Vân, Bùi Công Nam giữ vai trò thế hệ "thứ ba" trong "gia đình" âm nhạc của chương trình

Trong khi đó, Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân đại diện cho thế hệ trẻ của chương trình. Họ mang đến những câu chuyện gần gũi hơn với đời sống đương đại nhưng vẫn giữ được sự kết nối với chủ đề chung về gia đình, tình yêu và sự sẻ chia.

Một trong những màn kết hợp đáng nhớ nhất là mashup “Tìm được nhau khó thế nào” và “Hãy quay về khi còn yêu nhau”. Hai ca khúc thuộc hai thế hệ sáng tác khác nhau nhưng được kết nối khéo léo thành một cuộc đối thoại về sự gặp gỡ, gìn giữ và trở về. Bên cạnh đó, ca khúc “Và tôi cũng yêu em” của Đức Huy được làm mới bằng phần phối khí hiện đại cùng đoạn X-Part do Bùi Công Nam và Vũ Thanh Vân sáng tác riêng. Đây có thể xem là hình ảnh tiêu biểu cho tinh thần của chương trình: những giá trị cũ không bị thay thế mà tiếp tục được kể lại bằng ngôn ngữ của thế hệ hôm nay.

Liên khúc “Màu mắt nhung” và “Có ai thương em như anh” giữa Đức Huy và Bùi Công Nam cũng mang đến nhiều tiếng cười. Một người gọi đó là sự “dại gái”, người còn lại dùng từ “lụy tình” theo cách nói của giới trẻ. Sự khác biệt về ngôn ngữ nhưng tương đồng về cảm xúc tạo nên một cuộc đối thoại thú vị giữa hai thế hệ đàn ông. Đặc biệt, màn kết hợp giữa Hồ Quỳnh Hương và Vũ Thanh Vân qua liên khúc “Để dành” và “Ngày cuối tuần rực rỡ” lại giống như cuộc trò chuyện của hai thế hệ phụ nữ với những góc nhìn khác nhau về tuổi trẻ, tình yêu và cuộc sống.

Khán giả trở thành "người trong cuộc"

Khoảnh khắc một gia đình đủ ba thế hệ được mời lên sân khấu để cùng hòa mình vào âm nhạc đã thể hiện rõ nhất tinh thần mà êkíp theo đuổi

Điểm đặc biệt nhất của “Phòng khách 3 thế hệ” có lẽ nằm ở việc chương trình không tạo khoảng cách giữa sân khấu và khán phòng. Từ chuyên mục “Hộp thư gửi Phòng khách”, nơi những lá thư của khán giả được đọc lên dưới tiếng đàn piano của Dương Cầm, cho tới những màn giao lưu trực tiếp với người xem, tất cả đều khiến khán giả cảm thấy mình là một phần của chương trình.

Khoảnh khắc một gia đình đủ ba thế hệ được mời lên sân khấu để cùng hòa mình vào âm nhạc đã thể hiện rõ nhất tinh thần mà êkíp theo đuổi. Không còn ranh giới giữa nghệ sĩ và người xem, mọi người cùng tham gia vào một cuộc sum họp được kết nối bằng những giai điệu quen thuộc.

Cao trào của đêm diễn đến khi Dương Cầm, Đức Huy và Bùi Công Nam cùng ngồi đàn trong ca khúc “Như đã dấu yêu”. Sân khấu gần như được trao lại cho khán giả. Hàng trăm giọng hát cùng vang lên trong khán phòng Nhà hát Hồ Gươm, tạo nên một màn đồng ca đầy cảm xúc. Đó cũng là thời điểm “Phòng khách 3 thế hệ” thể hiện rõ nhất bản sắc riêng của mình. Chương trình không chỉ là nơi nghệ sĩ biểu diễn cho khán giả xem mà còn là nơi mọi người cùng chia sẻ những ký ức và cảm xúc chung.

Khép lại gần ba giờ đồng hồ với liên khúc “Và con tim đã vui trở lại” và “Một tình yêu”, các nghệ sĩ cùng gửi đến khán giả thông điệp giản dị: “Khi ta ở bên nhau, nơi đó là nhà”. Có lẽ chính sự giản dị ấy đã giúp chương trình chạm đến trái tim người xem nhiều hơn những hiệu ứng sân khấu hay những màn trình diễn hoành tráng.

Sau thành công của số đầu tiên, êkíp cũng hé lộ “Phòng khách 3 thế hệ” số 2 sẽ diễn ra vào lúc 20h ngày 22-8-2026 tại Nhà hát Hồ Gươm. Chương trình tiếp tục do nhạc sĩ Dương Cầm đảm nhiệm vai trò Tổng đạo diễn và Giám đốc âm nhạc, với sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến, Hà Trần, Phan Mạnh Quỳnh, Thắng và Marzuz. Nếu số mở màn là cuộc gặp gỡ của Đức Huy, Hồ Quỳnh Hương và những nghệ sĩ trẻ, thì số tiếp theo hứa hẹn sẽ tiếp tục nối dài những cuộc đối thoại âm nhạc giữa các thế hệ, điều đã làm nên dấu ấn riêng của “Phòng khách 3 thế hệ”.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: