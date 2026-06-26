Gỡ 'điểm nghẽn' trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn

ANTD.VN - Ngày 26-6-2026, Công an phường Từ Liêm, Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho người đứng đầu cơ sở, lực lượng PCCC&CNCH cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn phường.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Trung tá Vũ Văn Bằng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm nêu rõ, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ là nhiệm vụ có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và nhân dân, giữ vững an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế-xã hội Thủ đô nói chung, của phường Từ Liêm nói riêng.

Trung tá Vũ Văn Bằng, Phó trưởng Công an phường Từ Liêm phát biểu tại hội nghị

Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy, nổ xảy ra gây hậu quả nghiêm trọng, để lại những thiệt hại về tài sản, nỗi đau mất mát người thân... mà nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ sự chủ quan, thiếu kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống ban đầu khi có cháy xảy ra.

"Vì vậy, việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về PCCC & CNCH nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ sở, người được phân công thực hiện nhiệm vụ PCCC&CNCH cơ sở thuộc các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn phường Từ Liêm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC" - Trung tá Vũ Văn Bằng nhấn mạnh.

Sau phần khai mạc, báo cáo viên tại hội nghị tập huấn đã tuyên truyền một số nội dung liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Cụ thể như tình hình cháy, nổ trên địa bàn cả nước và trên địa bàn Hà Nội; trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của người đứng đầu cơ quan, tổ chức; phổ biến một số văn bản quy phạm pháp luật về PCCC mới được ban hành; một số biện pháp, giải pháp đảm bảo an toàn PCCC&CNCH đối với một số loại hình đặc trưng trên địa bàn.

Bằng tình huống thực tế, báo cáo viên còn hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy; vai trò, nhiệm vụ của lực lượng PCCC&CNCH cơ sở trong hướng dẫn thoát nạn khi xảy ra cháy; nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy giai đoạn ban đầu, công tác tham gia phối hợp với cơ quan chức năng để giải quyết một vụ cháy.

Giới thiệu các sản phẩm chữa cháy

Ngoài ra, Hội nghị tập huấn còn giới thiệu một số nội dung “Quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia về trang bị, bố trí phương tiện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho nhà và công trình”; tính năng của sản phẩm thiết bị báo cháy không dây...

Sau hướng dẫn của báo cáo viên, các thành viên tham gia tập huấn đã thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, giới thiệu một số mô hình của hệ thống chữa cháy tự động, hệ thống truyền tin báo cháy...

Thực hành chữa cháy

Theo chỉ huy Công an phường Từ Liêm, thông qua Hội nghị tập huấn, các học viên sẽ được cập nhật những kiến thức cơ bản về pháp luật PCCC; được hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy tại cơ sở; đồng thời trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác phòng ngừa, xử lý sự cố cháy, nổ và thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xảy ra.

Thực hành chữa cháy

Đây cũng là dịp để các cơ sở trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác PCCC, từ đó nhằm tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong việc thực hiện các các quy định của pháp luật về PCCC&CNCH tại cơ sở.