Bỏ chạy khi "đụng" tổ 141, các đối tượng đi xe máy không biển số lộ "hàng trắng"

ANTD.VN - Thấy lực lượng 141 làm nhiệm vụ, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy không gắn biển kiểm soát tăng ga bỏ chạy nhưng sau đó đã bị khống chế, qua đó lộ "hàng trắng" vừa được các đối tượng chung tiền mua về sử dụng.

Thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, khoảng 22h đêm 20-7, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến đường Lý Thánh Tông, xã Gia Lâm, Hà Nội, Tổ công tác Y15-141/CATP Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave không gắn biển kiểm soát, có biểu hiện nghi vấn nên đã ra hiệu lệnh, dừng xe kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, ngay khi phát hiện lực lượng Công an, các đối tượng đã phóng xe bỏ chạy. Tổ công tác ngay lập tức triển khai truy đuổi, khống chế và đưa cả hai về kiểm tra theo quy định.

Hai thanh niên rủ nhau mua "hàng trắng" về sử dụng thì bị tổ công tác 141 phát hiện, bắt giữ

Danh tính các đối tượng được xác định gồm: Lò Văn Huy (SN 2008, trú tại bản Tọ Cuông, xã Búng Lao, tỉnh Điện Biên) là người điều khiển xe chở theo Lò Văn Mạnh (SN 2010, cùng quên với Huy).

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lò Văn Mạnh cất giấu trong lòng bàn tay phải 1 gói giấy bạc, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận gói "hàng trắng" trên là ma túy dạng Heroin, được cả hai mua của một đối tượng không quen biết mang về sử dụng.

Sau khi lập hồ sơ ban đầu, Tổ công tác Y15 đã bàn giao 2 đối tượng cùng toàn bộ tang vật cho Công an xã Gia Lâm để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.