Truy nóng, đánh sập ổ nhóm tội phạm ma túy chuyên hoạt động ban đêm

ANTD.VN - Bắt quả tang đối tượng mang ma túy đi bán lúc nửa đêm, lực lượng Công an theo dấu vết khám xét nơi trọ của các đối tượng, thu giữ gần 500gr ma túy tổng hợp các loại.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Hoàn Kiếm đã chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trên cơ sở tài liệu, thông tin thu thập được, đơn vị đã xây dựng kế hoạch, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm.

Khoảng 23h30 ngày 15-6-2026, trong quá trình tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, tổ công tác Công an phường Hoàn Kiếm phát hiện, bắt quả tang Đinh Quý Lương, SN 2003, trú tại xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực lòng đường trước số 5 Phan Đình Phùng, phường Hoàn Kiếm.

Cặp đôi thuê nhà trọ cất giấu ma túy rồi mang bán dần kiếm lời

Quá trình kiểm tra, Đinh Quý Lương tự nguyện giao nộp 1 túi nilon chứa tinh thể màu trắng và 1 túi chứa 4 viên nén màu hồng. Bước đầu, đối tượng khai nhận đây là ma túy dạng Ketamine và "thuốc lắc" đang trên đường giao cho khách nhằm mục đích bán kiếm lời.

Tiếp tục đấu tranh khai thác, Đinh Quý Lương khai nhận, tại nơi trọ ở đường Phan Trọng Tuệ, phường Thanh Liệt, thành phố Hà Nội còn cất giấu một lượng ma túy tổng hợp gồm "thuốc lắc" và Ketamine khoảng 90 gam.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an phường Hoàn Kiếm đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, mở rộng vụ án, truy xét các đối tượng liên quan.

Số Ketamine và "thuốc lắc" bị thu giữ

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ vai trò đồng phạm của Nguyễn Quốc Khánh, SN 2003, cùng quê với Lương. Lực lượng Công an đã tiến hành bắt giữ đối tượng, thu khoảng 400 gam ma túy tổng hợp các loại.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Hoàn Kiếm phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả trên thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của Công an phường Hoàn Kiếm trong công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh hiệu quả với tội phạm về ma túy.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, triệt xóa các đường dây, ổ nhóm mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân trên địa bàn.