Cảnh sát hình sự Hà Nội: Phòng ngừa từ sớm, tấn công quyết liệt, kéo giảm mạnh tội phạm xã hội

ANTD.VN - Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố và Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hà Nội đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện đúng, trúng các loại tội phạm nổi, tội phạm có tổ chức… để tập trung xử lý.

Khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát hình sự

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá lại kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trong 6 tháng đầu năm 2026 của lực lượng Cảnh sát hình sự Thủ đô

Sáng 22-7, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của toàn lực lượng. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố giảm trên 23% số vụ phạm tội về TTXH. Nhiều loại tội phạm được kéo giảm như cướp tài sản, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt tài sản, chống người thi hành công vụ, cố ý gây thương tích, lừa đảo chiếm đoạt tài sản...

Tham mưu triển khai kế hoạch đấu tranh với các đối tượng hình sự núp bóng doanh nghiệp, tổng rà soát đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, tăng cường phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, đồng thời mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng chuyên đề, từng thời điểm.

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Trước diễn biến phức tạp của tội phạm lợi dụng doanh nghiệp để hoạt động phạm tội, toàn lực lượng đã triệt phá 24 ổ nhóm, khởi tố 217 bị can;

Đối với tội phạm sử dụng công nghệ cao, lực lượng CSHS đã quản lý hơn 3.300 đối tượng liên quan, đồng thời triệt phá nhiều đường dây lừa đảo xuyên quốc gia. Đáng chú ý, số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng giảm mạnh, tới 76,1% so với cùng kỳ năm trước; bắt giữ 80 đối tượng liên quan đến 2 ổ nhóm người nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước, bước đầu xác định số tiền các đối tượng chiếm đoạt của bị hại trên cả nước lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

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Những kết quả trên tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của lực lượng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Với phương châm chủ động phòng ngừa, quyết liệt tấn công, xử lý nghiêm các loại tội phạm, lực lượng CSHS đã góp phần quan trọng kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội, giữ vững bình yên Thủ đô, tạo môi trường an toàn, ổn định phục vụ sự phát triển bền vững của thành phố.

Chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa

Dự báo trong những tháng cuối năm 2026, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội tiếp tục tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh của lực lượng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố Hà Nội.

Các đơn vị tham luận tại hội nghị

Trước tình hình đó, lực lượng CSHS xác định tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình, nhận diện sớm phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh, quyết tâm thực hiện mục tiêu kéo giảm bền vững tội phạm về trật tự xã hội.

Trọng tâm xuyên suốt là phát huy hiệu quả công tác phòng ngừa từ sớm, từ xa, lấy địa bàn cơ sở làm trung tâm. Lực lượng CSHS sẽ tập trung nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, điều tra cơ bản, quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, kịp thời phát hiện những nhân tố, nguy cơ phát sinh tội phạm để chủ động phòng ngừa, đấu tranh, không để hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về an ninh, trật tự.

Cùng với đó, lực lượng CSHS tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động tuần tra kiểm soát ban đêm, tăng cường phối hợp giữa Công an cấp xã với các tổ công tác 141 nhằm hình thành thế trận tuần tra nhiều lớp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Đây được xác định là giải pháp quan trọng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, điều khiển xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng ngay từ khi mới manh nha.

Tập trung đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm có tổ chức

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ chủ trì tham mưu triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng chuyên đề, tập trung vào các loại tội phạm nổi lên, tội phạm chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, điều tra, xử lý các vụ án, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm.

Song song với các nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng CSHS chú trọng bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản công, đồng thời quan tâm chăm lo đời sống, sức khỏe và thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ, tạo điều kiện để toàn lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân Thủ đô.

Bám sát tình hình thực tế từng địa bàn

Tại hội nghị, các đơn vị cũng tập trung tham luận, đánh giá tình hình tội phạm trên các địa bàn, nhất là những địa bàn tội phạm tăng để đề ra những biện pháp, giải pháp kéo giảm trong thời gian tới, đặc biệt là không để hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức, các nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng…

Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự phát biểu tại hội nghị

Sau khi nghe các ý kiến tham luận, Đại tá Đặng Việt Quảng - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự nhìn nhận:

"Dự báo tình hình tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô tiếp tục diễn biến phức tạp trong những tháng cuối năm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu, tội phạm thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng và các vụ án xuất phát từ mâu thuẫn trong đời sống, tôi yêu cầu toàn lực lượng tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm bền vững tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn

Mục tiêu trọng tâm là phấn đấu kéo giảm ít nhất 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội so với năm 2025, đồng thời nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa theo phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở".

Các đối tượng trong vụ quảng cáo website cờ bạc bị lực lượng Cảnh sát hình sự bắt giữ

Đại tá Đặng Việt Quảng yêu cầu Công an các xã, phường chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để phát sinh thành các vụ án nghiêm trọng. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật tại trường học, phát huy vai trò của các tổ hòa giải ở cơ sở và vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục mở rộng hệ thống camera an ninh trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa, điều tra, truy xét tội phạm;

Toàn lực lượng tiếp tục đẩy mạnh điều tra cơ bản, rà soát, quản lý chặt các loại đối tượng, phân công cụ thể trách nhiệm quản lý đến từng đơn vị, cán bộ. "Đối với tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng Cảnh sát hình sự xác định tập trung đấu tranh mạnh với các đối tượng tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có, coi đây là giải pháp quan trọng nhằm triệt tiêu "đầu ra", góp phần kiềm chế loại tội phạm này" - Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự nhấn mạnh.

Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an các xã, phường tăng cường nắm tình hình, điều tra cơ bản, triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phù hợp với thực tế địa bàn nhằm đấu tran hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội

Triển khai có hiệu quả Kế hoạch của Bộ Công an về phòng, chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng, tăng cường rà soát các địa điểm có dấu hiệu nghi vấn để chủ động phát hiện, quản lý từ sớm.

Bên cạnh đó, Phòng Cảnh sát hình sự sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng 141 tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí gây rối trật tự công cộng.

Khẳng định quyết tâm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2026, Đại tá Đặng Việt Quảng yêu cầu các đơn vị trong lực lượng Cảnh sát hình sự tập trung thực hiện vượt mức các chỉ tiêu công tác trước thời hạn, bảo đảm không có chỉ tiêu nào không hoàn thành, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự và bình yên trên địa bàn Thủ đô.