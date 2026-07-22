Xóa đường dây bán lẻ ma túy, thu giữ hàng trăm triệu đồng

ANTD.VN - Công an xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đấu tranh, bóc gỡ thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 35,23 gam ma túy tổng hợp; hơn 269 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Qua nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 13h30 ngày 9-7-2026, tại thôn Tứ Yên, xã Kỳ Anh, lực lượng Công an bắt quả tang Nguyễn Văn Hoàng (SN 1999) trú xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Hồ Ngọc Khánh (dấu X)

Tang vật thu giữ gồm 6,44g Methamphetamine, 1 điện thoại di động và 1 xe mô tô là phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội.

Điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan điều tra xác định Hồ Ngọc Khánh (SN 1990) cùng trú xã Kỳ Xuân có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra thi hành Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Ngọc Khánh, đồng thời khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng tại thôn Kỳ Tiến, xã Kỳ Anh.

Đối tượng Nguyễn Văn Hoàng

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 28,79 gam Methamphetamine, nhiều dụng cụ dùng để phân chia, sử dụng ma túy, 2 điện thoại di động cùng số tiền hơn 269 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Hồ Ngọc Khánh khai nhận số tiền này có được từ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Cơ quan Công an triệu tập làm việc với các đối tượng nhiều lần mua ma túy của Hồ Ngọc Khánh và Nguyễn Văn Hoàng để sử dụng.

Tang vật vụ án

Kết quả test nhanh xác định 6/7 đối tượng liên quan dương tính với ma túy đá; qua đó làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động và phạm vi tiêu thụ ma túy của đường dây.

Ngày 17-7-2026, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hồ Ngọc Khánh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Hoàng về cùng tội danh theo khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự; ra Lệnh tạm giam đối với cả hai bị can; tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý nghiêm các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.