Liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ ma tuý

ANTD.VN - Thực hiện cao điểm tấn công tội phạm về ma tuý, Công an phường Kim Liên, Hà Nội đã chủ động xây dựng và triển khai đồng bộ các kế hoạch tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Kiểm tra, bắt giữ các đối tượng liên quan ma tuý

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Công an phường Kim Liên đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu vực tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tội phạm; đồng thời thường xuyên kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ngay từ cơ sở.

Theo đó, Công an phường đã phát hiện, đấu tranh, xử lý 28 vụ với 46 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ tổng cộng 5,5 kg ma túy các loại cùng nhiều tang vật, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Các đối tượng liên quan bị bắt giữ

Điển hình, khoảng 13h ngày 9-6, trong quá trình tuần tra tại đầu ngõ 74 Trường Chinh, Tổ công tác Công an phường phát hiện đối tượng Đào Minh Dũng (SN 1963, trú phường Hồng Hà, TP Hà Nội) có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, xét nghiệm cho kết quả dương tính với chất ma túy. Mở rộng điều tra, lực lượng Công an thu giữ tại nơi cất giấu của đối tượng hơn 27 gam heroin, ma túy tổng hợp cùng 148 viên ma túy tổng hợp.

Sau đó, Công an phường Kim Liên đã phối hợp Công an phường Tương Mai kiểm tra một nhà nghỉ trên địa bàn, bắt giữ Quách Đình Thư (SN 1979; trú tại phường Tương Mai, TP Hà Nội), Nguyễn Minh Đức (SN 1983; trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) và Phạm Trần Hà (SN 1980; trú tại phường Tây Hồ, TP Hà Nội) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tổng khối lượng ma túy thu giữ là 61,118 gam.

Công an phường phát hiện, thu giữ tang vật trong quá trình kiểm tra ngày 10/6/2026

Đặc biệt, ngày 10/6/2026, Công an phường Kim Liên tiếp tục phát hiện, thu giữ 50,202 gam heroin và 22,524 gam ma túy tổng hợp, là vụ thu giữ số lượng ma túy lớn nhất trong toàn đợt cao điểm.

Các tang vật bị thu giữ

Trước đó, đơn vị cũng đã phát hiện, xử lý một trường hợp người nước ngoài sử dụng trái phép chất ma túy và thu giữ tang vật liên quan.

Những kết quả đạt được khẳng định tinh thần chủ động, quyết liệt và hiệu quả của Công an phường Kim Liên trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh, trật tự; tăng cường tuyên truyền, quản lý chặt địa bàn, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và nhân dân, quyết tâm đẩy lùi tội phạm, tệ nạn ma túy, góp phần xây dựng phường Kim Liên ngày càng bình yên, văn minh và phát triển.