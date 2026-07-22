Kiểm tra, phát hiện 3 đối tượng mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý

Khoảng 0h15, ngày 16-7, trong quá trình tuần tra tại phố Mai Anh Tuấn, Công an phường Ô Chợ Dừa kiểm tra hành chính, xét nghiệm nhanh đối với Trần Xuân Tuấn (SN 1997; trú tại tỉnh Quảng Ninh), Ngô Sơn Tùng (SN 2002; trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) và B.H.T (SN 2001; trú tại tỉnh Thái Nguyên); kết quả 3 đối tượng đều dương tính với chất ma túy cần sa (THC).

Các đối tượng bị bắt giữ

Quá trình làm việc, B.H.T khai nhận, chiều 15-7-2026, T. đặt mua của Trần Xuân Tuấn một túi cần sa với giá 500.000 đồng. Sau đó, Tuấn liên hệ Ngô Sơn Tùng qua ứng dụng Telegram và cùng đến khu vực ngõ 91 Nguyễn Phúc Lai nhận hai túi cần sa. Sau khi bán cho B.H.T một túi, Tuấn đưa túi còn lại cho Tùng xay nhỏ, chuẩn bị dụng cụ để cả ba cùng sử dụng tại khu vực phố Mai Anh Tuấn. Tổng số tang vật thu giữ 3,914 gam ma túy loại cần sa.

Công an phường Ô Chợ Dừa đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.