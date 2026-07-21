Kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên 'càn quấy' trong đêm

ANTD.VN - Qua tuần tra kiểm soát ban đêm, Công an xã Phú Xuyên, Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo hung khí tham gia giao thông.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối, phóng nhanh, lạng lách, mang theo hung khí khi tham gia giao thông trong dịp nghỉ hè, Công an xã Phú Xuyên đã tổ chức tuần tra kiểm soát xuyên đêm, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện “càn quấy" trên đia bàn.

Các đối tượng bị bắt giữ

Vào khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 19/7/2026, trong quá trình tuần tra tại thôn Thao Chính, xã Phú Xuyên, Tổ công tác Công an xã Phú Xuyên phát hiện một nhóm đối tượng điều khiển xe mô tô không gắn biển kiểm soát, không đội mũ bảo hiểm, mang theo 2 tuýp sắt gắn xiên ba lưu thông trên đường.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện trong điện thoại di động của các đối tượng lưu giữ nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh cả nhóm điều khiển xe máy mang theo dao phóng lợn, xiên ba hàn nối với tuýp sắt dài từ 3 - 4 mét, di chuyển từ địa bàn xã Phú Xuyên đến khu vực Khu công nghiệp Đồng Văn (tỉnh Ninh Bình) để gây rối trật tự công cộng.

Công an xã Phú Xuyên đã lập biên bản, thu giữ tang vật và đưa 7 đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi gây rối trật tự công cộng.

Qua đấu tranh, mở rộng, lực lượng Công an xác định nhóm gồm 9 đối tượng: B.T.B. (SN 2009); N.T.D. (SN 2010); N.N.A. (SN 2011); V.H.Q. (SN 2011); N.N.A. (SN 2007); N.K.N. (SN 2007); N.T.H. (SN 2010); T.Q.T. (SN 2010) và H.V.G.B. (SN 2006), đều trú tại xã Phú Xuyên, TP Hà Nội; hiện còn 2 đối tượng chưa triệu tập được.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an xã Phú Xuyên đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Quyết định tạm giữ và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với B.T.B., N.N.A. (SN 2007), N.K.N. và T.Q.T. về hành vi "Gây rối trật tự công cộng". Đồng thời, tiếp tục triệu tập N.T.H. và H.V.G.B. để tiếp tục xác minh làm rõ.

Hiện, Công an xã Phú Xuyên đang củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an xã Phú Xuyên khuyến cáo trong dịp nghỉ hè, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối, vi phạm pháp luật thường có diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yêu do các em thiếu sự quản lý của gia đình, tâm lý thích khẳng định bản thân và dễ bị lôi kéo. Vì vậy các bậc phụ huynh cần thường xuyên theo dõi các mối quan hệ, giờ giấc sinh hoạt và hoạt động trên mạng xã hội của con em mình.

Để chủ động phòng ngừa, thời gian tới, Công an xã Phú Xuyên tiếp tục triển khai các đợt cao điểm tuần tra, trấn áp, kiên quyết xử lý các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối, vi phạm pháp luật, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.