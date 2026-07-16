Bắt hai đối tượng thuê nhà trọ bán ma túy

ANTD.VN - Sau một thời gian theo dõi, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thời gian qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy, Công an phường Hoàn Kiếm đã tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm chủ động phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các điểm, đối tượng có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy trên địa bàn.

Sau một thời gian theo dõi, khoảng 16h30 ngày 3-6-2026, tại khu vực ngõ 23 Tôn Thất Thiệp, Công an phường Hoàn Kiếm đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Trần Hữu Long, SN 2000, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hó) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ tại hiện trường là ma túy tổng hợp dạng bột cùng một số vật chứng liên quan.

Đối tượng Trịnh Văn Đức (trái) và Trần Hữu Long bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy

Đấu tranh khai thác nóng, đối tượng Long khai đang thuê trọ tại phòng 702, số 12/149 Cự Lộc, phường Thanh Xuân, Hà Nội. Xác định tại địa điểm trên còn có đồng phạm và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy, lực lượng Công an đã khẩn trương triển khai khám xét theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ thêm Trịnh Văn Đức, SN 2004, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa với Long, đồng thời thu giữ khoảng 200 gram ma túy tổng hợp dạng "thuốc lắc" và "ke" cùng nhiều tang vật.

Số ma túy tổng hợp dạng "ke" và "thuốc lắc" được thu giữ tại phòng trọ của Đức và Long

Hiện Công an phường Hoàn Kiếm đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an phường Hoàn Kiếm khuyến cáo người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; kịp thời cung cấp thông tin về các đối tượng, địa điểm có biểu hiện tàng trữ, mua bán, vận chuyển hoặc sử dụng trái phép chất ma túy cho cơ quan Công an nơi gần nhất. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về ma túy đều sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.