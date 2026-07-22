Tóm gọn tên trộm có nhiều tiền án

ANTD.VN - Sau 5 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Sơn, Hà Tĩnh đã khẩn trương truy xét, bắt giữ tên trộm chuyên nghiệp Phạm Văn Dũng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Dũng (SN 1993) trú thôn Trung Hà, xã Hương Sơn, Hà Tĩnh để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra thi hành lệnh bắt Phạm Văn Dũng

Trước đó, ngày 9-7-2026, Công an xã Hương Sơn nhận được đơn trình báo của anh Đinh Nho H trú trên địa bàn về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động và 1 chiếc camera giám sát.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hương Sơn đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, rà soát địa bàn, tổ chức điều tra xác minh đối tượng.

Sau 5 giờ nỗ lực truy xét trên diện rộng, Công an xã đã xác định Phạm Văn Dũng là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp số tài sản nói trên.

Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Dũng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân nên đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của anh H vào sáng 9-7-2026. Kiểm tra nhanh, Phạm Văn Dũng dương tính với chất ma túy.

Đáng chú ý, Phạm Văn Dũng là đối tượng từng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản, 1 tiền sự về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện Công an xã Hương Sơn đang lập hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.