Triệt xóa các đường dây sản xuất nước hoa giả bằng hóa chất, cồn và nước cất

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 12 bị can về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” và 1 bị can về tội “Trốn thuế”, gồm Đinh Thị Phương (SN 2003), Đào Văn Cảnh (SN 1997) trú tại xã Tân Tiến, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1998), Đào Văn Minh (SN 1998) trú tại xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa; Mai Minh Đức (SN 1996), Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1996) thường trú tại phường Vĩnh Tuy, Hà Nội; Nguyễn Văn Bảo (SN 1994) trú tại phường Hà Đông, Hà Nội; Nguyễn Văn Hậu (SN 2002) thường trú tại xã Trung Kênh, tỉnh Bắc Ninh; Đào Thị Thùy (SN 1996) trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội; Đặng Công Hanh (SN 1999) trú tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh; Phùng Thị Ngọc Linh (SN 1997) trú tại xã Thượng Cát, Hà Nội; Giang Quế Dinh (SN 1986) trú tại phường Bình Tiên, TP. HCM và Ngô Hải Ninh (SN 1994) trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội.

Hương liệu các loại nước hoa các đối tượng sử dụng để sản xuất nước hoa giả.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng và các sàn thương mại điện tử, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện hai cơ sở kinh doanh (cơ sở tại xã Tân Tiến do vợ chồng Đào Văn Cảnh và Đinh Thị Phương làm chủ; cơ sở tại xã Hồ Vương do vợ chồng Đào Văn Minh, Nguyễn Thị Thùy Linh làm chủ) có nhiều dấu hiệu bất thường.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ thủ đoạn hoạt động cực kỳ tinh vi của các đối tượng khi đánh trúng vào "điểm yếu" của thị trường mua sắm trực tuyến hiện nay. Đó là các đối tượng lợi dụng quy trình đăng ký gian hàng trực tuyến lỏng lẻo, dễ dàng lập ra hàng loạt tài khoản, "gian hàng ảo" với thông tin giả mạo. Việc các sàn thương mại điện tử chưa thể kiểm soát triệt để 100% nguồn gốc, giấy chứng nhận chính hãng của từng sản phẩm đăng tải đã tạo kẽ hở để các đối tượng dùng các kỹ thuật tối ưu gian hàng, chạy quảng cáo để đưa sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng.

2 đối tượng Đào Văn Minh và đào Văn Cảnh.

Đặc biệt, lợi dụng tâm lý một bộ phận người tiêu dùng muốn sở hữu sản phẩm mang nhãn hiệu xa xỉ (CHANEL, GUCCI, DIOR...) nhưng lại có mức chi trả thấp, các đối tượng đã thiết lập mức giá bán "siêu rẻ", chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá của hàng chính hãng. Nhãn mác nhái tinh vi kết hợp với những lời quảng cáo đường mật như “hàng xách tay”, “hàng chiết”, hay “shopee trợ giá” đã dễ dàng giăng bẫy hàng nghìn khách hàng nhẹ dạ, cả tin, chuộng hàng hiệu.

Các đối tượng Nguyễn Văn Hậu, Nguyễn Văn Bảo

Ngày 21-3, Ban Chuyên án đồng loạt phá án, khám xét khẩn cấp 7 địa điểm tại Thanh Hóa, Hà Nội; thu giữ hơn 650 chai nước hoa 100ml thành phẩm, hơn 1.500 lọ chiết 10ml giả mạo hàng chục thương hiệu nước hoa nổi tiếng trên thế giới, cùng hơn 620 lít dung dịch nước hoa, hóa chất, hương liệu, 4 xe ô tô và nhiều tài sản, sổ tiết kiệm có giá trị.

Các loại vật tư, phương tiện các đối tượng sử dụng để sản xuất, sang chiết nước hoa giả.

Mở rộng điều tra chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tập trung lực lượng điều tra làm rõ và dựng lên sơ đồ, bóc gỡ toàn bộ hệ thống "vòi bạch tuộc" sản xuất, kinh doanh hàng giả này. Qua đó, làm rõ một hệ thống phân phối đa tầng, từ các tổng kho sỉ trực tuyến cho đến những "xưởng" sản xuất, sang chiết số lượng lớn nước hoa giả các thương hiệu nổi tiếng...

Đáng chú ý, trong quá trình điều tra mở rộng nguồn hàng của vợ chồng Nguyễn Quỳnh Trang - Mai Minh Đức, Cơ quan điều tra đã làm rõ nguồn cung cấp nguyên liệu gốc để vợ chồng này sản xuất nước hoa giả. Theo đó, qua Giang Quế Dinh, là đối tượng đứng sau điều hành hai doanh nghiệp kinh doanh hương liệu là Công ty TNHH Kiến Thăng và Công ty TNHH D-FRAGRANCES (ở TP.HCM). Để che giấu hành vi, Dinh không lộ diện trên giấy tờ mà để mẹ đẻ và em ruột đứng tên đại diện pháp luật.

Dưới sự điều khiển của Dinh, dòng hương liệu gốc từ Thổ Nhĩ Kỳ được nhập khẩu chính ngạch về nước thông qua các pháp nhân này, sau đó bán ra thị trường tự do. Từ năm 2023 đến 2025, Dinh chỉ đạo bán hương liệu cho 14 khách hàng (trong đó có vợ chồng Đức - Trang) nhưng cố tình để ngoài sổ sách, không kê khai thuế với doanh số lên đến hơn 15,5 tỉ đồng. Tiến hành khám xét 2 công ty này, lực lượng chức năng thu giữ hơn 10 thùng phi, 20 can nhôm hóa chất, 3 thùng tài liệu hải quan, hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và nhiều ngoại tệ.

Sau khi nhập hương liệu từ Dinh, vợ chồng Mai Minh Đức và Nguyễn Quỳnh Trang tiến hành trộn hóa chất này với cồn, nước cất và sử dụng các công cụ như xô, bình tam giác để tạo ra dung dịch nước hoa giả. Nhóm này đặt làm vỏ chai chiết 10ml, in ấn dán nhãn mác của các thương hiệu cao cấp. Đồng thời, câu kết với Ngô Hải Ninh (chuyên thiết kế, quảng cáo và vận hành các gian hàng trên sàn Shopee) để đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử bán ra thị trường. Chỉ từ tháng 5/2025 đến tháng 3/2026, nhóm này đã thu về tổng lợi nhuận bất chính gần 500 triệu đồng từ việc bán nước hoa chiết giả trên Shopee.

Các sản phẩm nước hoa giả sau khi thành phẩm sẽ được bán cho nhiều đối tượng trên khắp cả nước qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội (trong đó Đào Văn Minh, Đào Văn Cảnh tại Thanh Hóa là 2 đầu mối thu mua, sau đó tổ chức livestream, chạy quảng cáo và tiếp tục bán lại cho người tiêu dùng).