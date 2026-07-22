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Pháp luật

Tạm giữ hình sự đối tượng điều khiển ô tô đâm Cảnh sát giao thông

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T.V

ANTD.VN - Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ hình sự Trịnh Văn Nam - người điều khiển ô tô có hành vi đẩy một cán bộ CSGT trên đường Nguyễn Hoàng rồi bỏ chạy. 

Như An ninh Thủ đô đã thông tin, khoảng 8h20 ngày 20-7-2026, tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6 trong khi làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng – Nguyễn Hoàng đã phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory, màu đen, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm “Rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái đối với loại phương tiện đang điều khiển” nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

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Cơ quan công an đưa Trịnh Văn Nam đến thực nghiệm hiện trường vụ việc

Tuy nhiên thay vì chấp hành hiệu lệnh của CSGT, tài xế đã điều khiển xe tiến về phía trước, đẩy một cán bộ CSGT phải di chuyển giật lùi, sau đó bỏ chạy khỏi hiện trường.

Qua xác minh xác định người điều khiển phương tiện ô tô là Trịnh Văn Nam (SN 1996) trú tại thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Cơ quan công an đã tiến hành triệu tập Nam để làm rõ nội dung vụ việc. Tại cơ quan công an Nam khai nhận do không có giấy phép lái xe, sợ bị phạt nặng có ý định lái xe bỏ chạy.

Vì vậy khi thấy cán bộ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Nam cho xe di chuyển chậm nhằm tìm cách bỏ chạy. Lợi dụng lúc đồng chí CSGT đứng sang 1 phía, Nam đã tăng ga xe và bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Từ Liêm tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

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Từ khóa:

#Nguyễn Hoàng #đâm CSGT

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