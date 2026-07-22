Hiệu quả các biện pháp kéo giảm tội phạm trộm cắp tài sản

ANTD.VN - Ngày 22-7, Cụm thi đua số 9 CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản.

Nhận diện tội phạm ở địa bàn đô thị hóa nhanh

Cụm thi đua số 9 CATP Hà Nội gồm 9 đơn vị Công an phường: Tây Mỗ, Từ Liêm, Xuân Phương, Đại Mỗ, Tây Tựu, Phú Diễn, Thượng Cát, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh; trong đó Công an phường Tây Mỗ là đơn vị Cụm trưởng, Công an phường Từ Liêm là đơn vị Cụm phó.

Thượng tá Nguyễn Công Lương, Trưởng Công an phường Tây Mỗ - Đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 9 phát biểu tại Hội nghị

Thời gian qua, 9 đơn vị trong Cụm đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quản lý địa bàn, tuyến, lĩnh vực, không gian mạng của Công an các phường trong cụm đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhiều đối tượng, ổ nhóm tội phạm hình sự đã được xử lý triệt để, ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận nhân dân được nâng lên, tình trạng vi phạm phạm pháp luật đã giảm đáng kể tại nhiều địa bàn.

Thượng tá Lê Xuân Hanh, Trưởng Công an phường Từ Liêm - đơn vị Cụm phó Cụm thi đua số 9 phát biểu tại Hội nghị

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình vi phạm pháp luật vẫn còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp. Cùng với đó, các phường thuộc Cụm thi đua số 9 có tốc độ đô thị hóa nhanh, diện tích rộng, có tính chất động, mở và đan xen đa dạng. “Đây là dải đô thị giàu tiềm năng phát triển nhưng cũng là dải địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhiều thách thức, đòi hỏi các biện pháp, giải pháp quản lý, đảm bảo an ninh trật tự phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, sát thực tiễn, đồng bộ, hiệu quả và bền vững” – Trung tá Đinh Phúc Thành, Trưởng Công an phường Đại Mỗ nhìn nhận.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, Cụm thi đua số 9 đã báo cáo đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm hình sự nói chung và tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng trên địa bàn các phường trong Cụm.

Trung tá Đinh Phúc Thành, Trưởng Công an phường Đại Mỗ phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, xác định công tác phòng chống tội phạm về trật tự xã hội của lực lượng CSHS là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của CATP, Công an các phường trong Cụm thi đua số 9 đã chủ động nhận diện phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả; thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ; phòng ngừa từ sớm, từ cơ sở là chính, lấy cơ sở là địa bàn trọng tâm.

Triển khai thực hiện nghiêm túc, thực chất các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản; tập trung thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản 8 lĩnh vực và 4 chuyên đề của lực lượng CSHS, đảm bảo quán xuyến tình hình ngay từ cơ sở để nhận diện từng loại tội phạm và chủ động phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả.

Làm tốt công tác quản lý đối tượng tại địa bàn cơ sở. Lực lượng trinh sát thường xuyên phối hợp với lực lượng CSKV tổ chức rà soát, thống kê, lập danh sách đầy đủ các loại đối tượng thuộc diện quản lý, rà soát; đồng thời phân công, phân cấp cụ thể đối với từng cán bộ quản lý, phòng ngừa với từng đối tượng; đặc biệt chú ý các đối tượng nổi lên tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về tội phạm hình sự để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh.

Toàn cảnh hội nghị

Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng tuần tra ban đêm; tăng cường phối hợp với các tổ công tác 141 của CATP, hình thành thế trận tuần tra nhiều lớp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, bảo đảm phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi các nhóm thanh thiêu niên mới tụ tập, chuân bị gây án.

Duy trì chế độ giao ban định kỳ nhằm đánh giá tình hình, phân tích nguyên nhân phát sinh tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất các biện pháp xử lý, giải quyết phù hợp; từng bước nâng cao tính chủ động, thống nhất trong công tác phối hợp triển khai, giải quyết các vụ việc, vụ án giữa các đơn vị trong Cụm thi đua.

Hiệu quả từ thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp

Nhờ đồng bộ các biện pháp mà 6 tháng đầu năm 2026, trên địa bàn các phường thuộc Cụm thi đua số 9, phát hiện 265 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 25,7% so với cùng kỳ năm 2025, 15% so với thời gian liền kề trước đó; điều tra khám phá 226 vụ, bắt giữ 356 đối tượng, tỷ lệ điều tra khám phá đạt 85%.

Riêng tội phạm trộm cắp tài sản xảy ra 88 vụ, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2025, giảm 23,4% so với thời gian liền kề trước đó…

Công an phường Từ Liêm bắt quả tang 2 kẻ trộm cắp xe máy

Tại Hội nghị đánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm trộm cắp tài sản, các đơn vị đã thống nhất để khắc phục hiệu quả những tồn tại đã được nhận diện cần tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác phòng ngừa tội phạm, kéo giảm bên vững 10% số vụ phạm tội về trật tự xã hội trên địa bàn Cụm thi đua; tăng cường công tác nắm tình hình địa bàn, kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm trộm cắp để xây dựng các thông báo phòng ngừa, để tuyên truyền sâu rộng trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền và duy trì công tác tuần tra nhân dân đảm bảo khép kín địa bàn.

Tuyên truyền, vận động nhân dân tự phòng ngừa đối tượng đột nhập trộm cắp tài sản; không để tài sản có giá trị lớn trong nhà. Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với CSKV thường xuyên rà soát, thống kê, lên danh sách các đối tượng có biểu hiện trộm cắp tài sản đang hoạt động hiện hành, các đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về trộm cắp…

Cùng ngày Cụm thi đua số 9 cũng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026.