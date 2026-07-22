Giả danh nhân viên hệ thống siêu thị Điện máy Xanh để lừa đảo

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đang giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 15-7-2021 tại địa bàn phường Phương Liệt, thành phố Hà Nội.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Thắng và Phạm Văn Tuấn có hành vi giả danh nhân viên hệ thống siêu thị Điện máy Xanh để tạo lòng tin, sau đó tiếp cận người dân để bán các sản phẩm đồ gia dụng (bếp từ, bếp hồng ngoại nhãn hiệu Chef...) không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đúng thông số kỹ thuật của nhà sản xuất nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đề nghị ai là bị hại hoặc đã từng giao dịch, chuyển tiền mua đồ gia dụng của Nguyễn Văn Thắng và Phạm Văn Tuấn với phương thức, thủ đoạn nêu trên liên hệ với Điều tra viên Nguyễn Anh Tuấn, số điện thoại 091 2.731.983 để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết theo quy định của pháp luật.