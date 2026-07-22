Khởi tố 1 phụ nữ, thu giữ trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế trị giá gần 4 tỷ đồng

ANTD.VN -Ngày 22/7/2026, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 1 đối tượng về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, thu giữ lượng lớn trang sức giả mạo các nhãn hiệu quốc tế.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện Phạm Thị Huyền (SN 1998, trú tại xã Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh) thường xuyên sử dụng mạng xã hội Zalo, Facebook và TikTok để đăng tải, quảng cáo các sản phẩm trang sức kim loại có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.

Tang vật thu giữ.

Ngày 22/5, Phòng Cảnh sát kinh tế đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 3 - Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Ninh tiến hành kiểm tra tại số nhà 54, đường Lý Thái Tổ, xã Lương Tài.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Phạm Thị Huyền đang bày bán gần 300 sản phẩm trang sức gồm dây chuyền, vòng đeo tay, nhẫn và khuyên tai bằng kim loại vàng Auth 750 (18K) có in, khắc logo, tên các nhãn hiệu nổi tiếng như HERMÈS, Cartier, CHANEL, Van Cleef & Arpels (VCA) và BVLGARI. Qua kết quả định giá, tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định là hơn 3,9 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Huyền về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.