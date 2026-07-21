Nhận "ship" khí "cười", nam thanh niên bị lực lượng 141 bắt giữ

ANTD.VN - Trong quá trình tuần tra, kiểm soát , Tổ công tác Y2/141 - Công an thành phố Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy chở 3 bình "khí cười". Người này khai nhận, được thuê vận chuyển thông qua một nhóm trên ứng dụng Zangi.

Theo đó, vào khoảng 23h50 ngày 20-7, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên tuyến, Tổ công tác Y2-141/Công an thành phố Hà Nội phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát 29L-202.29 có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành theo dõi.

Thanh niên vận chuyển "khí cười" giao cho khách bị lực lượng 141 phát hiện

Khi phương tiện di chuyển đến khu vực trước số 157 ngõ Pháo Đài Láng, tổ công tác đã dừng xe để kiểm tra hành chính theo quy định. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là Nguyễn Hải Đăng, SN 2004, trú tại phường Yên Hòa, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe của Đăng có chở một bao tải màu cam, bên trong chứa 3 bình "khí cười" N2O chưa qua sử dụng.

Đối tượng khai nhận, được một người quen trên mạng xã hội thuê "ship" cho khách

Đấu tranh tại chỗ, Nguyễn Hải Đăng khai nhận, số bình "khí cười" trên được nhận từ một nam thanh niên tên T. thông qua nhóm "CV" trên ứng dụng Zangi. Người này thuê Tuấn mang đi giao cho khách.

Tổ công tác Y2 đã tiến hành lập các biên bản theo quy định, thu giữ tang vật, phương tiện và bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ ban đầu cho Công an phường Láng để tiếp tục xác minh, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.