Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng vào bệnh viện thăm hỏi, động viên nạn nhân vụ cháy tại Tây Hồ

ANTD.VN - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi, động viên các nạn nhân vụ cháy ở Thụy Khuê đang điều trị, chia sẻ với thân nhân các nạn nhân tử vong và khẳng định thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ…

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng thăm hỏi nạn nhân đang điều trị tại Bệnh viện 354 Ảnh: Quang Thái.

Ngày 16-9, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã đến Bệnh viện Quân y 354 thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương trong vụ cháy (xảy ra tại nhà số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ) đang điều trị tại đây.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, động viên các nạn nhân bị thương và gia đình; mong các nạn nhân yên tâm điều trị, cố gắng vượt qua khó khăn.

Bí thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ sự đau buồn trước mất mát quá lớn mà các gia đình có nạn nhân tử vong đang phải gánh chịu, đồng thời gửi lời thăm hỏi, động viên sâu sắc tới thân nhân các nạn nhân.

Đồng chí cho biết, thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ các nạn nhân, gia đình vượt qua thời điểm khó khăn này.

Đoàn công tác của thành phố đã trao hỗ trợ 70 triệu đồng đối với mỗi trường hợp tử vong và 16 triệu đồng đối với mỗi người bị thương đang điều trị tại bệnh viện. Tổng kinh phí hỗ trợ 382 triệu đồng, từ nguồn ngân sách, Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội và phường Tây Hồ.

Như ANTĐ đã đưa tin, rạng sáng ngày 16-9 xảy ra vụ cháy tại nhà số 2B, ngách 264/2, đường Thụy Khuê, phường Tây Hồ khiến 5 người tử vong, một số người bị thương phải nhập viện. Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng lãnh đạo CATP Hà Nội đã đến hiện trường vụ cháy để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường cùng Chủ tịch UBND phường Tây Hồ đã đến Bệnh viện 354 thăm, động viên các bệnh nhân nằm điều trị…