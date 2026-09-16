Tập trung cứu chữa nạn nhân vụ cháy tại phường Tây Hồ

ANTD.VN - Bộ Y tế đề nghị các bệnh viện tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong trong vụ cháy nghiêm trọng tại phường Tây Hồ, Hà Nội.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo các đơn vị cứu nạn cứu hộ tại hiện trường vụ cháy

Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Bệnh viện Quân y 354 và các đơn vị về vụ cháy nghiêm trọng tại phường Tây Hồ, Hà Nội ngày 16/9/2026.

Theo đó, cơ quan này cho biết, rạng sáng ngày 16/9/2026, tại ngõ 2B Văn Cao, phường Tây Hồ, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và một số người bị thương được đưa vào Bệnh viện Quân y 354 cấp cứu, điều trị.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế đề nghị Giám đốc Bệnh viện Quân y 354, tập trung nguồn lực, thuốc, thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa kịp thời các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong, giảm thiểu những thiệt hại do vụ cháy; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan ban ngành chức năng của UBND TP Hà Nội và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trong công tác ứng phó thảm họa.

Khẩn trương cứu chữa, điều trị người bị nạn và đề xuất các ý kiến, kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền nhằm đảm bảo tốt nhất cho công tác cấp cứu; phối hợp chuyên môn với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến trên hoặc chuyển tuyến kịp thời.