Mới: Bộ Công an đề xuất xử lý hình sự hành vi sản xuất, kinh doanh khí cười trái pháp luật

ANTD.VN - Bộ Công an vừa đề xuất hình sự hoá một số hành vi mới, trong đó bổ sung hành vi sản xuất, kinh doanh khí cười trái pháp luật tại Điều 191 về Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm.

Tại Tờ trình dự án Bộ luật Hình sự sửa đổi, trên cơ sở kết quả thi hành Bộ luật Hình sự 2015 và quá trình tổng kết Bộ luật Hình sự Bộ Công an nhận định, hiện đã xuất hiện nhiều hành vi mới gây nguy hiểm cho xã hội, gây bức xúc trong dư luận, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích của cá nhân, tổ chức, đặc biệt trong lĩnh vực an ninh mạng. Mặt khác, để tiếp tục nội luật hoá các công ước, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung một số tội danh và hành vi mới.

Về tội phạm hoá một số tội danh mới, dự thảo Bộ luật Hình sự bổ sung Tội xâm phạm dữ liệu cá nhân; Tội mua, bán trái phép dữ liệu cá nhân; Tội cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân; Tội thành lập, tham gia tổ chức tội phạm; Tội phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Tội tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Tội sản xuất, buôn bán lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, thức ăn dùng để chăn nuôi vi phạm quy định về chất lượng; Tội vi phạm quy định về xử lý chất thải thông thường và chất thải rắn sinh hoạt; Tội khai thác thủy sản trái phép...

Bên cạnh đó, dự thảo cũng đề xuất hình sự hoá một số hành vi mới, đó là: Bổ sung hành vi sản xuất, buôn bán, kinh doanh khí N2O (khí cười) dùng vào mục đích trái pháp luật tại Điều 191 (Tội tàng trữ, vận chuyển hàng cấm);

Bổ sung hành vi chỉ huy, điều khiển tàu bay không người lái hoặc phương tiện bay khác mà vi phạm quy định về an toàn giao thông đường không, có khả năng thực tế dẫn đến hậu quả gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe hoặc tài sản của người khác nếu không được ngăn chặn kịp thời hoặc gây ảnh hưởng đến hoạt động bình thường từ 10 chuyến bay trở lên tại Điều 277 (Tội vi phạm quy định về điều khiển tàu bay);

Bổ sung hành vi không chấp hành quyết định gọi công dân khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, quyết định gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại Điều 332 (Tội trốn tránh nghĩa vụ quân sự).

Đặc biệt, căn cứ kết quả điều tra, truy tố, xét xử đối với một số tội danh tại Bộ luật Hình sự và trên cơ sở tình hình thực tế, dự thảo Bộ luật Hình sự dự kiến phi tội phạm hoá một số tội danh nhằm bảo đảm pháp luật hình sự chỉ điều chỉnh những hành vi thật sự nguy hiểm đáng kể cho xã hội, tránh hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự, hành chính. Dự thảo dự kiến bỏ các tội như Tội tổ chức tảo hôn; Tội vô ý làm lộ bí mật công tác; Tội làm mất tài liệu bí mật công tác.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật nhập một số tội danh để bảo đảm tính tinh gọn của Bộ luật Hình sự, tránh việc một hành vi bị xử lý về nhiều tội danh khác nhau, đáp ứng các yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ, cụ thể là:

Nhập Tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ quan biên giới (Điều 189) vào Tội buôn lậu (Điều 188); Nhập Tội chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu hủy tài liệu bí mật công tác quân sự (Điều 405) vào Tội cố ý làm lộ bí mật công tác quân sự (Điều 404); Nhập Tội làm mất tại liệu bí mật công tác quân sự (Điều 407) vào Tội vô ý làm lộ bí mật công tác quân sự (Điều 406).